60 ఏళ్ల వ్యక్తి.. భార్యను కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు.. కారణం ఏంటో.. ఏం జరిగింది?
కుటుంబ విలువలు మంటగలిసిపోతున్నాయి. భార్యాభర్తల అనుబంధం పెటాకులు అవుతున్నాయి. క్షణికావేశాలతో హత్యలకు పాల్పడే వారి సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. తాజాగా 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు అతని భార్యను చంపాడు. బుధవారం ఉదయం, మీర్పేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బి.ఎన్. రెడ్డి నగర్లో గల తమ నివాసంలో, నరసింహ అనే 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు తన భార్య జమ్మునను కత్తితో పొడిచి దారుణంగా హత్య చేశాడు.
నల్గొండ జిల్లాలోని శివన్నగూడెంకు చెందిన ఈ దంపతులు, జీవనోపాధి నిమిత్తం బి.ఎన్. రెడ్డి నగరానికి వలస వచ్చారు. నరసింహ వంటగది నుండి ఒక కత్తిని తీసుకువచ్చి, తన భార్య (52)పై దాడి చేసి, అక్కడికక్కడే ఆమె ప్రాణాలు తీశాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, హత్య కేసు నమోదు చేశారు. ఈ హత్యకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.