మంచిర్యాల పోలీస్ ఫామ్హౌస్ పార్టీ: ఐదుగురు పోలీసుల బదిలీ, తొమ్మిది మందిపై విచారణ
విధులకు గైర్హాజరై, పోలీస్ స్టేషన్లో హాజరు నమోదు చేసినప్పటికీ, ఒక ఫామ్హౌస్లో పార్టీ చేసుకున్న ఐదుగురు పోలీసులను రామగుండం కమిషనరేట్కు బదిలీ చేశారు. అలాగే, ఇదే ఘటనకు సంబంధించి మరో తొమ్మిది మంది సిబ్బందిపై శాఖాపరమైన చర్యలు చేపట్టారు. ఈ మేరకు రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ ఝా మంగళవారం రాత్రి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
police party
మంగళవారం సోషల్ మీడియాలో ఈ పార్టీకి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్లు వైరల్ కావడంతో, బెల్లంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన 14 మంది సిబ్బందిపై ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. వీరు ఆదివారం తాండూరు సమీపంలోని ఒక ఫామ్హౌస్లో పాటలకు డ్యాన్స్ చేశారు. తమ సహోద్యోగి ఒకరి పుట్టినరోజు వేడుకల్లో భాగంగా, వీరు అక్కడ మద్యం సేవించి, వర్షంలో డ్యాన్స్ చేసినట్లు సమాచారం.
పోలీస్ స్టేషన్లో హాజరు నమోదు చేసుకున్న తర్వాత, ఎటువంటి అనుమతి తీసుకోకుండా ఫామ్హౌస్లో పార్టీ చేసుకోవడంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. శాంతిభద్రతలను కాపాడాల్సిన బాధ్యతను విస్మరించి, పార్టీలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన పోలీసుల తీరుపై వాట్సాప్ వినియోగదారులు మండిపడ్డారు.