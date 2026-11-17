పెంపుడు కుక్కను చంపేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న జంట.. కారణం అప్పులే.. పిల్లలకు చెప్పవద్దని?
వరంగల్లోని రంగసాయిపేటలో సోమవారం రాత్రి ఒక జంట తమ ఇంట్లో మరణించి కనిపించారు. వారు రాసినట్లుగా భావిస్తున్న సూసైడ్ నోట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అప్పుల గురించి పేర్కొన్నారు. తాము డబ్బు తీసుకున్న ఒక వ్యక్తి వల్లే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడిందని అందులో ఆరోపించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మిల్లర్స్ కాలనీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రంగసాయిపేటలో సోమవారం రాత్రి ఒక జంట ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు.
Warrangal Crime
నల్లపోగుల శోభ (53), ఆమె భర్త సంజయ్ కుమార్ (60) తమ ఇంట్లో ఉరి వేసుకుని కనిపించారు. ఆత్మహత్యకు ముందు వారు తమ పెంపుడు కుక్కను కూడా చంపేశారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగానే తాము ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వారు రాసిన సూసైడ్ నోట్లో పేర్కొన్నారు. తమ కష్టసుఖాల్లో తోడుగా ఉన్న పెంపుడు కుక్కను ఒంటరిగా వదిలి వెళ్లడం ఇష్టం లేకనే దానిని చంపేశామని వారు తెలిపారు.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అప్పులు ఉన్నప్పటికీ కుక్కను పెంచుకుంటున్నందుకు చాలామంది తమను ఎగతాళి చేశారని కూడా వారు అందులో పేర్కొన్నారు. తమ అంత్యక్రియలను, తమ కుక్క అంత్యక్రియలతో కలిపే నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని వారు కోరారు.
తాము డబ్బు తీసుకున్న దివ్య అనే టైలర్ వల్లే తమ చావు సంభవించిందని వారు ఆరోపించారు.వేరే ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న తమ పిల్లలకు ఈ విషయాన్ని తెలియజేయవద్దని కుటుంబ సభ్యులను కోరారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.