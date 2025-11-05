కుటుంబ కలహాలు.. రెండేళ్ల కుమార్తెతో హుస్సేన్ సాగర్లో దూకేసిన మహిళ
కుటుంబ కలహాల కారణంగా ఒక మహిళ, ఆమె చిన్న కుమార్తె ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయిన కీర్తికా అగర్వాల్ (28), ఆమె రెండేళ్ల కుమార్తె బియారాగా గుర్తించారు. కీర్తికా ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యాపారవేత్త పృథ్వీలాల్ను వివాహం చేసుకుంది.
ఈ జంట వైవాహిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని, దీని ఫలితంగా కీర్తికా తన కుమార్తెతో కలిసి ఏడాదిన్నర క్రితం బహదూర్పురాలోని తన పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. అయితే నవంబర్ 2న కీర్తిక తన కుమార్తెతో కలిసి హుస్సేన్ సాగర్ సరస్సులోకి దూకేసింది. సోమవారం, నెక్లెస్ రోడ్డులోని నీరా కేఫ్ సమీపంలో స్థానికులు ఆమె మృతదేహాన్ని కనుగొని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
పోలీసులు మొదట మృతదేహాన్ని గుర్తించలేకపోయారు. దర్యాప్తు ప్రారంభించే ముందు దానిని మార్చురీకి తరలించారు. ఇంతలో, ఆ మహిళ తల్లిదండ్రులు తమ కుమార్తె, మనవరాలు కనిపించడం లేదని పేర్కొంటూ ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించిన తర్వాత, ఆ మృతదేహం కీర్తికగా గుర్తించారు. ఆమె తన బిడ్డతో పాటు ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండవచ్చని అనుమానిస్తూ, పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. తరువాత మంగళవారం శిశువు మృతదేహాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.