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  4. Mathangi Swarnalatha Bhavishyavani Rangam 2026 : Mathangi Swarnalatha expressed deep anger and dissatisfaction with society
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (11:41 IST)

విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించకపోతే వాడవాడలా ప్రాణనష్టమే : రంగం భవిష్యవాణిలో స్వర్ణలత

Rangam Bhavishyavani
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (11:41 IST)
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తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల జాతర వేడుకల చివరి ఘట్టానికి చేరుకుంది. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా రంగం భవిష్యవాణిని మాతంగి స్వర్ణలత వినిపించారు. తాను సంతోషంగా లేనని.. క్రోధంతో వచ్చానని భవిష్యవాణిలో చెప్పారు. మీ ప్రశ్నలకు ఎందుకు సమాధానం చెప్పాలని అడిగారు. మీరు నా మాటలు ఏమైనా ఆచరిస్తున్నారా..? అని ప్రశ్నించారు.
 
'ఈ ఏడాది కుంభవర్షాలు ఉన్నాయి. కుంభవర్షాల్లో ప్రజలు కొట్టుకుపోయే పరిస్థితి ఉంది. ఈ ఏడాది ప్రాణనష్టం, అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి. వావి వరసలు లేకుండా జనాలు ప్రవర్తిస్తారు. నా విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేస్తే కోరికలు నెరవేరుస్తాను. ఆర్నెళ్లలో విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరగకపోతే వాడవాడలా ప్రాణనష్టమే' అని మాతంగి స్వర్ణలత చెప్పారు. రంగం భవిష్యవాణితో ఈ బోనాల జాతర ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలివచ్చారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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