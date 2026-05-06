Medak: రూ.1.5లక్షలకు నవజాత శిశువును అమ్మేసిన నర్సు.. నలుగురి అరెస్ట్
నవజాత శిశువు మరణించిందని తల్లికి అబద్ధం చెప్పి, ఆ బిడ్డను రూ.1.5 లక్షలకు విక్రయించినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో పోలీసులు నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. సికింద్రాబాద్లోని మౌలాలికి చెందిన, ఏడు నెలల గర్భిణి అయిన నాస్రా ఫాతిమా, మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం లక్ష్మీనగర్ తండాలో ఉన్న తన అత్తవారింటికి వెళ్లారు.
అక్కడ ఉన్నప్పుడు, ఆమె చేతిలో ఉన్న చిప్స్ ప్యాకెట్ను గమనించిన కోతులు ఆమెపై దాడి చేశాయి. ఈ దాడిలో ఆమె కిందపడిపోయి తీవ్ర రక్తస్రావానికి గురయ్యారు. వెంటనే ఆమె స్నేహితురాలి ఒకరు ఆమెను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న అనంతరం ఆమె ఒక ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.
అయితే, అక్తరీ బేగం అనే నర్సు ఆ బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే మరణించిందని తల్లికి చెప్పినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మూడు రోజుల తర్వాత ఫాతిమా ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యి, ఐదు రోజుల అనంతరం మెదక్కు తిరిగి వచ్చింది. ఆమె వద్ద ఎవరో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఆమె బిడ్డ బతికే ఉందని ఆమెకు తెలియజేశాడు.
ఈ విషయం విని దిగ్భ్రాంతికి గురైన ఆమె, పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేసింది. దర్యాప్తులో భాగంగా, ఆ నర్సు బిడ్డను నస్రీన్ ఉన్నిసా అనే మహిళకు అప్పగించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత నస్రీన్, సిద్దిపేటకు చెందిన మహ్మద్ ఇక్బాలుద్దీన్, నాదియా సుల్తానా అనే దంపతులకు ఆ బిడ్డను రూ. 1.5 లక్షలకు విక్రయించేందుకు సహకరించింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి నర్సును, మధ్యవర్తిని, అలాగే బిడ్డను కొనుగోలు చేసిన దంపతులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.