బుధవారం, 6 మే 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (18:29 IST)

Medak: రూ.1.5లక్షలకు నవజాత శిశువును అమ్మేసిన నర్సు.. నలుగురి అరెస్ట్

baby birth
నవజాత శిశువు మరణించిందని తల్లికి అబద్ధం చెప్పి, ఆ బిడ్డను రూ.1.5 లక్షలకు విక్రయించినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో పోలీసులు నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. సికింద్రాబాద్‌లోని మౌలాలికి చెందిన, ఏడు నెలల గర్భిణి అయిన నాస్రా ఫాతిమా, మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం లక్ష్మీనగర్ తండాలో ఉన్న తన అత్తవారింటికి వెళ్లారు. 
 
అక్కడ ఉన్నప్పుడు, ఆమె చేతిలో ఉన్న చిప్స్ ప్యాకెట్‌ను గమనించిన కోతులు ఆమెపై దాడి చేశాయి. ఈ దాడిలో ఆమె కిందపడిపోయి తీవ్ర రక్తస్రావానికి గురయ్యారు. వెంటనే ఆమె స్నేహితురాలి ఒకరు ఆమెను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న అనంతరం ఆమె ఒక ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. 
 
అయితే, అక్తరీ బేగం అనే నర్సు ఆ బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే మరణించిందని తల్లికి చెప్పినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మూడు రోజుల తర్వాత ఫాతిమా ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యి, ఐదు రోజుల అనంతరం మెదక్‌కు తిరిగి వచ్చింది. ఆమె వద్ద ఎవరో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఆమె బిడ్డ బతికే ఉందని ఆమెకు తెలియజేశాడు. 
 
ఈ విషయం విని దిగ్భ్రాంతికి గురైన ఆమె, పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేసింది. దర్యాప్తులో భాగంగా, ఆ నర్సు బిడ్డను నస్రీన్ ఉన్నిసా అనే మహిళకు అప్పగించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత నస్రీన్, సిద్దిపేటకు చెందిన మహ్మద్ ఇక్బాలుద్దీన్, నాదియా సుల్తానా అనే దంపతులకు ఆ బిడ్డను రూ. 1.5 లక్షలకు విక్రయించేందుకు సహకరించింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి నర్సును, మధ్యవర్తిని, అలాగే బిడ్డను కొనుగోలు చేసిన దంపతులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియ

TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియదక్షిణాది ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ తమిళనాడు రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి TVK విజయ్ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె పేర్కొంటూ... విజయ్ తో సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఎన్నో విషయాలను గమనించాను. ఆయన ఎంతో కష్టజీవి. అన్నిటికీ మించి తన అభిమానుల కోసం, ప్రజల కోసం ఎప్పటి నుంచో సామాజికంగా చేస్తూనే వస్తున్నారు. ఒక రోజు మండువేసవి సమయంలో చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోంది. నేను కారవాన్లో వున్నా. ఆ సమయంలో విజయ్ ను చూసేందుకు, ఫోటోలు దిగేందుకు కొంతమంది అభిమానులు వచ్చారు.

Nithin: నితిన్, రితికా నాయక్ జోడీగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం పూజతో ప్రారంభం

Nithin: నితిన్, రితికా నాయక్ జోడీగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం పూజతో ప్రారంభంనితిన్ కథానాయకుడిగా రితికా నాయక్ కథానాయికగా నటిస్తున్న చిత్రం సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమంతో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. దర్శకులు నారి సిరిసవాడ, సోమశేఖర్ టి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఛాయాగ్రాహకుడిగా అనిత్ మదాడి, కళా దర్శకుడిగా జానీ షేక్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక బృందం తమ నైపుణ్యంతో దృశ్యపరంగా ఆకట్టుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించనున్నారు.

MAA: మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) ను దుర్వినియోగం చేసేవారికి హెచ్చరిక

MAA: మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) ను దుర్వినియోగం చేసేవారికి హెచ్చరికమా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) నుండి అధికారిక ప్రకటన నేడు విడుదలైంది. సినీ పరిశ్రమలోని సభ్యులందరికీ మరియు సాధారణ ప్రజలకు మేము తెలియజేయునది ఏమనగా, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని కళాకారులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఏకైక అధికారిక గుర్తింపు పొందిన సంఘం మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్).

శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు.. జీవిత మాట విని షాక్ అయ్యాను.. రాజశేఖర్

శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు.. జీవిత మాట విని షాక్ అయ్యాను.. రాజశేఖర్సీనియర్ నటుడు రాజశేఖర్ తాజా ఇంటర్వ్యూలో తన పెళ్లికి ముందు జరిగిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. రాజశేఖర్, జీవిత ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే పెళ్లి కంటే ముందు ఆయన ఇంట్లో వేరే సంబంధం గురించి మాట్లాడారని తెలిపారు. ఆ సమయంలో శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు నిశ్చయించారని చెప్పారు. ఇద్దరూ ఒకే కులానికి చెందినవారు కావడంతో ఆమెనే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇంట్లో ఒత్తిడి చేసారట. ఈ విషయం జీవితకు చెప్పినప్పుడు, "మీరు వేరే పెళ్లి చేసుకుంటే మీ ఇష్టం, కానీ నేను మాత్రం జీవితాంతం పెళ్లి చేసుకోను" అని ఆమె చెప్పిందట.

Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెల

Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెలవినూత్నమైన ప్రచార చిత్రాలతో, గ్రౌండ్ లెవల్ ప్రమోషన్లతో ఈ సినిమాపై ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో మరియు ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ నెలకొంది. గత మూడు నెలలుగా ఒన్ సీ మీడియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న *పెద్ది* ప్రమోషన్లు సినిమా రేంజ్ ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాయి. ఈ వినూత్న ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు మెగా క్యాంప్‌ను సైతం ఆకర్షించాయి.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com