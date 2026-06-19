సంబంధిత వార్తలు
- ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో బస్సు బుకింగ్లలో 48 శాతం వాటాతో జెన్ జీ మహిళలు ముందంజలో ఉన్నారు: రెడ్బస్
- జానపద కళాకారిణిగా శ్రద్ధా కపూర్ - 'ఈఠా' ఫోటోలు వైరల్
- కీర్తి, కృతి శెట్టిల చేతిని పట్టుకోవడం.. భుజాలపై చెయ్యేయటం ఏంటి? రాఘవేంద్ర రావుపై ట్రోల్స్ (video)
- మహిళగా నమ్మించి రూ.23.67 లక్షలు గుంజేసిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్
- పాకిస్తాన్ మహిళా క్రికెట్ కెప్టెన్ సనా గొంతుకాయ పట్టుకున్న ఇండియన్ మహిళా కెప్టెన్ హర్మాన్, నిజమా? వీడియో
Love Scam: ఒకే గ్రామం.. ఇద్దరమ్మాయిలను ఇన్స్టాతో మోసం చేసిన వ్యక్తి.. లక్షలతో పరార్
మెదక్ జిల్లాలో సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రేమ పేరుతో ఇద్దరు అమాయక యువతులను మోసం చేసిన ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. టెక్మల్ గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు యువతులను వేర్వేరు పేర్లతో బురిడీ కొట్టించి, వారి నుంచి లక్షల రూపాయలు కాజేసిన దుర్గేశ్ అనే యువకుడిపై బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
దుర్గేశ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో రిత్విక్ రెడ్డి అనే నకిలీ పేరుతో టెక్మల్ గ్రామానికి చెందిన ఒక యువతికి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపాడు. ఆమె ఆ అభ్యర్థనను అంగీకరించిన తర్వాత, అతను ఆమెతో సంభాషణ మొదలుపెట్టాడు. తాను ఛత్తీస్గఢ్లో ఐపీఎస్ శిక్షణ పొందుతున్నానని నమ్మించి, తన మాటలతో ఆమెను ప్రేమలో దించాడు.
అత్యవసర ఖర్చుల కోసం డబ్బు అవసరమని చెప్పి, పెళ్లి చేసుకుంటానని హామీ ఇచ్చి, ఆమె నుంచి రూ. 5 లక్షల నగదు, బంగారు చెవిపోగులను వసూలు చేశాడు. ఆ తర్వాత ఫోన్ నంబర్ మార్చి, కనిపించకుండా పోయే ప్రయత్నం చేస్తూ ఆమెకు దూరమయ్యాడు.
ఇంతలో, దుర్గేశ్ అదే గ్రామానికి చెందిన 17 ఏళ్ల మైనర్ బాలికపై కన్నేశాడు. ఈసారి అతను సాత్విక్ రెడ్డి పేరుతో ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్ సృష్టించి ఆమెకు రిక్వెస్ట్ పంపాడు. తాను ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థినని చెబుతూ మరో కొత్త కథ అల్లాడు. చదువు ఖర్చుల పేరుతో ఆమె నుంచి విడతల వారీగా సుమారు రూ.7 లక్షలు వసూలు చేశాడు.
చివరకు, దుర్గేశ్ తన రెండు ఫోన్ నంబర్లను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పరారయ్యాడు. తాము మోసపోయామని గ్రహించిన ఇద్దరు బాధితులు టెక్మల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ వ్యవహారం బయటపడింది. తమను మోసం చేసింది ఇద్దరు వేర్వేరు వ్యక్తులు కాదని, తమ గ్రామానికి చెందిన దుర్గేశ్ అనే ఒకే వ్యక్తి అని తెలుసుకుని వారు షాక్కు గురయ్యారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.
Sprit legal notice: మహిళా రైతు నిర్మాత నర్సమ్మ స్పిరిట్ చిత్రానికి ప్రభాస్ కు సంబంధం ఏమిటి?
సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.
Narne Nithin: నార్నే నితిన్ #NN5 మూవీ హ్యూమరస్ క్రియేటివ్ పోస్టర్ ద్వారా అనౌన్స్మెంట్
నార్నే నితిన్ 'మ్యాడ్', 'ఆయ్', 'మ్యాడ్ స్క్వేర్' వంటి వరుస విజయాల తర్వాత తన కెరీర్లో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. 'జూనియర్' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన రాధా కృష్ణతో సరికొత్త రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ కోసం జతకట్టారు. #NN5 చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మక కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు.
Naga Durga : ప్రియదర్శి మూవీలో హీరోయిన్ గా తెలుగు ఫోక్ సాంగ్స్ ఫేమ్ నాగదుర్గ
ప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాస్, జీనియస్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కలిసి ప్రియదర్శి హీరోగా ఓ సినిమాను నిర్మించబోతున్నారు. ఇటీవల బయటకొచ్చిన ఈ క్రేజీ న్యూస్ మూవీ లవర్స్ లో ఆసక్తి కలిగించింది. ఈ చిత్రాన్ని బన్నీ వాస్ వర్క్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నాయి. ఈ కాంబో మూవీ నుంచి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ వచ్చింది.
Suriya: విశ్వనాథ్ & సన్స్ చిత్రం తొలి గీతం నేనో బటర్ఫ్లై
సూర్య ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’. బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ఆగస్టు 14వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, టీజర్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకొని సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడేలా చేశాయి. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి తొలి గీతంగా ‘నేనో బటర్ఫ్లై’ను తాజాగా చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.
Prabhas: మాటలు లాంటి పాటలతో తీశాం గట్టిగా చెప్పు అంటున్న ప్రభాస్
నాగ్ అశ్విన్ తో కలిసి మాట్లాడిన మాటలతోకూడిన చిన్న గ్లింప్స్ ను విడుదల చేశారు. మాటలు..లాంటి పాటలతో తీసిన ఇండియన్ చరిత్రలో ఫస్ట్ సినిమా అంటూ ప్రభాస్ అనగానే.. అదేవిషయాన్ని నాగ్ అశ్విన్ చెప్పాడు. అలా కాదు. ఇంకా గట్టిగా చెప్పమని అనగానే.. గట్టిగానే అశ్విన్ చెప్పాడు. ఇలా తన శైలిలో నాగ్ అశ్విన్ పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకున్నాడు.