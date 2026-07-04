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కార్పొరేట్ జాబ్ చేస్తూ ఫుడ్ మ్యాన్గా మారిన వ్యక్తి.. రోజుకు వందలాది మందికి భోజనం (వీడియో)
కార్పొరేట్ ఉద్యోగం చేస్తూ హ్యాపీగా వుండేపోయే వారు చాలామంది వున్నారు. అందులో ఫుడ్ మ్యాన్ మాత్రం కాస్త వేరేలా యోచించాడు. ఉద్యోగం చేస్తూనే వందలమందికి అన్నదానం చేస్తున్నాడు. హైదరాబాద్ ఫుడ్ మ్యాన్గా పిలువబడే ఈయన, తన కార్పొరేట్ ఉద్యోగానికి వెళ్లే ముందు ప్రతి ఉదయం 200 నుండి 400 మందికి ఉచితంగా పౌష్టికాహారాన్ని వండి వడ్డిస్తుంటారు.
Hyderabad food man
గత 10 ఏళ్లుగా ఆయన ఈ సేవను కొనసాగిస్తున్నట్లు సమాచారం. తాజాగా ఈ ఫుడ్ మ్యాన్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, ఆయన తాజాగా వండిన అన్నం, కూరలను వడ్డిస్తుండగా ప్రజలు బారులు తీరి నిలబడటం కనిపిస్తుంది.
రోగుల సహాయకులు, వృద్ధులు, మహిళలు, సెక్యూరిటీ గార్డులు, ఇతర అవసరంలో ఉన్నవారికి ఈ భోజనం అందిస్తారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స కోసం రోజుల తరబడి ఉండాల్సి రావచ్చు. అటువంటి సమయంలో ప్రతిరోజూ ఆస్పత్రి బయట ఆహారం కొనడం ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. అందుకే ఆయన ఆస్పత్రికి సమీపంలో ఉచిత ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు.
Hyderabad Man feeds 400 people daily outside Govt Hospital ♥️pic.twitter.com/oQyB4n5gYW— News Algebra (@NewsAlgebraIND) July 3, 2026
EVV: ఈవీవీ సినిమా ప్రొడక్షన్ లో హర్ష్ రోషన్, ప్రియాంక ఆచర్ జంటగా చిత్రం
తెలుగు సినిమా రంగంలో ఐకానిక్, పేరెన్నికగన్న నిర్మాణ సంస్థల్లో ఒకటైన ఈవీవీ సినిమా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తాజాగా ఓ వైవిధ్యమైన కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. లెజెండరీ దర్శకుడు ఈ.వీ.వీ. సత్యనారాయణ స్థాపించిన ఈ బ్యానర్పై గతంలో ‘చాలా బాగుంది’, ‘మా ఆవిడ మీద ఒట్టు మీ ఆవిడ చాలా మంచిది’, ‘తొట్టి గ్యాంగ్’, ‘అత్తిలి సత్తిబాబు ఎల్కేజీ’, ‘ఫిట్టింగ్ మాస్టర్’, నువ్వంటే నాకిష్టం, కితకితలు వినోదాత్మక చిత్రాలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి.
Jyothi Poorvaj : ఏంజెలీనా జోలిని తలపించేలా కిల్లర్... జ్యోతి పూర్వజ్ లుక్స్
జ్యోతి పూర్వజ్, పూర్వాజ్, లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న సెన్సేషనల్ సై ఫై థ్రిల్లర్ మూవీ "కిల్లర్". మనీష్ గిలాడా, చంద్రకాంత్ కొల్లు, విశాల్ రాజ్, అర్చన అనంత్, గౌతమ్ చక్రధర్ కొప్పిశెట్టి ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ఏయూ అండ్ ఐ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్ పై పూర్వాజ్ , పద్మనాభ రెడ్డి.ఎ. నిర్మిస్తున్నారు. ఉర్వీశ్ పూర్వజ్ సమర్పకులు. పూర్వాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్స్ సహా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ త్వరలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.
Prithviraj : బ్యాంక్ ఉద్యోగిగా బ్యాంకు దోపిడీ చేసి ఐ, నోబడీ అంటోన్న పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్
మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన శైలిలో సినిమాలు చేస్తుంటారు. రాజమౌళి- మహేష్ బాబు కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న ప్రఖ్యాత చిత్రం ‘వారణాసి’ లో కూడా ఆయన ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ తాజాగా నటించిన చిత్రం ‘ఐ, నోబడీ’. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ చిత్రానికి మంచి క్రేజ్ ఉండడంతో, ఈ నెల 9 న పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు నిర్మాతలు.
M. M. Keeravani: ఎం. ఎం.కీరవాణి తో ఇష్టమైన పాటలు పంచుకున్న అభిమానులు
సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి పూర్తి పేరు కోడూరి మరకతమణి కీరవాణి. నేడు ఆయన పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఆయనకు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు వెలువడుతున్నాయి. సంగీత స్వరకర్త, గాయకుడు, గీత రచయితగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. తాజాగా ఈటీవీలో పాడుతా తీయగా వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ, ప్రతిభ వున్న గాయనీ గాయకులకు తన సినిమాలలో తన ప్రోగ్రామ్ లలో అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన టీమ్ ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేశారు.
Trisha: త్రిష నటించిన జననాయకుడు కంటే విశ్వంభర విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది !
కాగా, మెగాస్టార్ చిరంజీవితో నటించిన విశ్వంభర సినిమా కూడా ఏడాదికిపైగా విడుదల కావాల్సి వున్నా విడుదల చేస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో చిత్ర టీమ్ అభిమానులకు స్కూప్ అందించింది. ఈ చిత్ర కథ సత్యలోకం అనే లోకానికి సంబంధించినది కనుక అందుకు తగిన డి.ఐ. వర్క్ వల్ల ఆలస్యమయిందని చిత్ర నిర్మాతలు వెల్లడించారు. జానపద చిత్రం తరహాలో దర్శకుడు వశిష్ట తెరకెక్కించారు.