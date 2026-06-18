  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Meet the Artisans: MAATI Showcases Madhubani Art and Contemporary Bihar Crafts in Hyderabad
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 18 June 2026 (20:58 IST)

మాటి- ది క్రాఫ్ట్స్ స్కూల్, రెండు రోజుల ప్రత్యేక ప్రదర్శన

Maati
BY: ఐవీఆర్
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (20:58 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (21:00 IST)
google-news
కొన్ని కళారూపాలు కేవలం మ్యూజియంలలో మాత్రమే ఉండటానికి కాదు. వాటిని ఇళ్లలో, రోజువారీ జీవితంలో, వాటి వెనుక ఉన్న కథను అర్థం చేసుకునే వారి చేతుల్లో చూడాలి. టాటా ట్రస్ట్ మద్దతుతో కదమ్ ఇండియా చేపట్టిన 'మాటి- ది క్రాఫ్ట్స్ స్కూల్', మైసూర్ సారీ ఉద్యోగ్ భాగస్వామ్యంతో హైదరాబాద్‌లో రెండు రోజుల పాటు ఒక అద్భుతమైన ప్రదర్శనను నిర్వహిస్తోంది. ఈ ప్రదర్శనలో సంప్రదాయ మధుబని చిత్రకళతో పాటు బీహార్‌కు చెందిన ఆధునిక హస్తకళా ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తారు. వస్త్రకళ, కళా సంస్కృతి, ఇంటీరియర్ డిజైన్, హస్తకళల సేకరణ వంటి రంగాలపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది.
 
మధుబని, దర్భంగాలోని మాటి క్లస్టర్‌ల నుండి వస్తున్న నలుగురు మహిళా కళాకారిణులే ఈ ప్రదర్శనకు ప్రధాన ఆకర్షణ. సందర్శకులు వారిని ప్రత్యక్షంగా కలుసుకుని, వారి కళా సృజన విధానాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే సంప్రదాయ విలువలను ఆధునిక జీవనశైలితో మిళితం చేసిన చేతిపని వస్త్రాలను చూడడానికి ఇది ఒక అరుదైన అవకాశం.
 
ఈ ప్రదర్శన కేవలం కళకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. బీహార్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తరచుగా వచ్చే వాతావరణ, పర్యావరణ సమస్యల వల్ల సంప్రదాయ జీవన విధానాలు ప్రమాదంలో ఉన్నాయి. కళాకారులకు నేరుగా మార్కెట్ అవకాశాలు కల్పించడం ద్వారా, మాటి వారికి స్థిరమైన మరియు భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగగల జీవనోపాధిని అందించేందుకు కృషి చేస్తోంది.
 
మీరు ఈ ప్రదర్శనకు వచ్చి కళాకృతులను చూడండి, కళాకారులను ప్రత్యక్షంగా కలవండి, హస్తకళల భవిష్యత్తు గురించి జరిగే చర్చల్లో భాగస్వాములు అవ్వండి
 
ఎగ్జిబిషన్ వివరాలు- ఆర్‌ఎస్‌విపి
తేదీలు: 19 మరియు 20 జూన్ 2026
వేదిక: ఎంఎస్‌యు స్టోర్, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్
About Writer
ఐవీఆర్

Alia Bhatt : ఆలియా భ‌ట్‌కు అండ‌గా శ‌ర్వారి పాత్రతో ఆల్ఫా ట్రైల‌ర్‌

Alia Bhatt : ఆలియా భ‌ట్‌కు అండ‌గా శ‌ర్వారి పాత్రతో ఆల్ఫా ట్రైల‌ర్‌ఆలియా భ‌ట్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ధారిగా.. శర్వారి కీలక పాత్రలో య‌శ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఆదిత్య చోప్రా నిర్మిస్తోన్న భారీ యాక్షన్ మూవీ ‘ఆల్ఫా’. జూలై 3న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన టీజ‌ర్‌కు ఎక్స్‌ట్రార్డిన‌రీ రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఈ క్ర‌మంలో బుధ‌వారం మేక‌ర్స్ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసింది. ఇద్ద‌రు అంద‌మైన హీరోయిన్స్ డెడ్లీ రోల్స్‌లో క‌నిపించ‌నున్నారు. స‌రదాగా, థ్రిల్లింగ్‌గా రూపొందిన ఈ భారీ పాప్ కార్న్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ ట్రైల‌ర్ ఆక‌ట్టుకుంటోంది.

Raashi Singh: సినిమాలు, వ్యాపారాలే కాకుండా ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది : రాశీ సింగ్

Raashi Singh: సినిమాలు, వ్యాపారాలే కాకుండా ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది : రాశీ సింగ్వడ్డే జిష్ణు సమర్ఫణలో వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా చేసిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’. ఈ మూవీతో కమల్ తేజ నార్ల దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్‌కి జోడిగా రాశీ సింగ్ నటించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 19న రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు హీరోయిన్ రాశీ సింగ్ మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆమె చెప్పిన విశేషాలివే..

Samantha diet: నేను పెద్దగా తినలేను అందుకే బరువు తగ్గాను : సమంత ప్రభు

Samantha diet: నేను పెద్దగా తినలేను అందుకే బరువు తగ్గాను : సమంత ప్రభుమా ఇంటి బంగారం సినిమా రేపు విడుదలకాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ కు ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని సమాధానాలు వెల్లడించింది. 'నేను తినలేకపోతున్నాను': బరువు తగ్గడంపై వస్తున్న ప్రశ్నల గురించి సమంత రూత్ ప్రభు; తన పెంపుడు పిల్లికి 'జెలాటో' అని పేరు పెట్టడం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించింది. అంతేకాకు, 'మయోసైటిస్' తో తాను పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడింది.

విజయ్‌ విజయం.. అకస్మాత్తుగా రాలేదు : సమంత

విజయ్‌ విజయం.. అకస్మాత్తుగా రాలేదు : సమంతతమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి సినీ హీరో విజయ్‌కు అకస్మాత్తుగా రాలేదని హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆనె నటించిన తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చెన్నైలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సమంత పాల్గొన మాట్లాడుతూ, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగిందన్నారు. 'నేను ఇప్పటివరకూ ఎవరిని కలిసినా అంత ఉత్సాహంగా, ఆసక్తిగా ఎదురుచూడలేదు. ఆయనను కలవడం కోసం చాలా ఆత్రుతగా ఎదురుచూశా. ఆయన చాలా స్పెషల్‌. అనుకున్నది చేస్తారని నాకు ముందే తెలుసు. సినిమా సెట్‌లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ తన లక్ష్యం గురించే ఆలోచించేవారు. దానిపైనే దృష్టిపెట్టారు. ఆయన విజయం అకస్మాత్తుగా వచ్చింది కదా. ఎన్నో ఏళ్ల కష్టమది' అని చెప్పారు.

Divija: ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ హీరోయిన్‌గా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా

Divija: ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ హీరోయిన్‌గా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకాదినేష్ కుమార్ హీరోగా, దివిజ ప్రభాకర్ (ఈటీవీ ప్రభాకర్ కుమార్తె) హీరోయిన్‌గా మురళీధర్ గౌడ్, సుధ టైటిల్ పాత్రలలో సతీష్ ఆవాల దర్శకత్వం లో కోమలి క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై కోమలి మహేందర్ తొట్టె, సోమేష్ సారిపల్లి నిర్మించిన చిత్రం "వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా" ఈ చిత్రం అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని జూలై లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.