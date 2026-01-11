వీడని స్నేహబంధం.. అంత్యక్రియలూ ఒకే చోట...
బాల్యం నుంచి కలిసి మెలిసి చదువుకోవడంతో పాటు ప్రాథమిక విద్య నుంచి ఇంజినీరింగ్ వరకు ఒకరిని విడిచి ఒకరు ఉండలేని స్నేహం వారిది.. చివరకు ఎంఎస్ కూడా అమెరికాలో కలిసి చేయాలనుకున్నారు.. కానీ అదే వారి చివరి మజిలీగా అవుతుందని ఊహించలేకపోయారు. గత సంవత్సరం డిసెంబరు 28న అమెరికాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందగా శనివారం వారి మృతదేహాలు స్వస్థలాలకు చేరాయి.. చివరకు బంధుమిత్రుల అశ్రునయనాల మధ్య ఒకేచోట వారి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, మహబూబాబాద్ జిల్లా గార్లవాసి పి.నాగేశ్వరరావు, శిరీష కుమార్తె పుల్లఖండం మేఘనారాణి (24), ముల్కనూరు గ్రామ ఉపసర్పంచి కె. కోటేశ్వరరావు, రేణుకల కుమార్తె భావన (25) అమెరికాలోని ఓహాయో రాష్ట్రం డేటాన్లో ఉంటూ ఎంఎస్ చేశారు. అనంతరం ఉద్యోగాన్వేషణలో ఉన్నారు.
ఈ క్రమంలో గత డిసెంబరు 28వ తేదీన అమెరికాలోని అలబామా హిల్స్కు వెళ్తుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మేఘనారాణి, భావన మృతి చెందగా శనివారం గార్లకు వారి మృతదేహాలు తీసుకువచ్చారు. యువతుల తల్లిదండ్రులు పి.నాగేశ్వరరావు, శిరీష, కె.కోటేశ్వరరావు, రేణుక రోదనలు మిన్నంటాయి. గార్ల, ముల్కనూరులో ఉన్న వీరి మృతదేహాలను చూసేందుకు ప్రజలు తండోపతండాలుగా వచ్చారు.
గార్ల, ముల్కనూరులో మృతదేహాలకు ఊరేగింపు నిర్వహించిన అనంతరం ముల్కనూరులో ఉపసర్పంచి కె.కోటేశ్వరరావుకు చెందిన పొలంలో మేఘనారాణి, భావన స్నేహానికి గుర్తుగా ఒకే చోట అంత్యక్రియలను నిర్వహించారు.
పద్నాలుగు రోజులపాటు తడారిన కన్నులతో తమ కూతుళ్ల మృతదేహాల కోసం ఆ తల్లిదండ్రులు నిరీక్షించారు. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు అసిస్టెంట్ సీనియర్ మేనేజరు గంగావత్ వెంకన్న మృతదేహాలను తరలించేందుకు తనవంతు సహాయం చేశారు. శనివారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు మృతదేహాలు రావటంతో రెండు గ్రామాలకు చెందిన ప్రజలు ముల్కనూరులో ఇద్దరికి కడసారి వీడ్కోలు పలికారు.