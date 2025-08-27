బైకుపై ముగ్గురు యువకులు.. స్కూటీపై వెళ్తున్న యువతిని తాకుతూ..? (video)
బైకుపై యువకులు వెళ్తూ ఓవరాక్షన్ చేస్తూ బైకును నడిపే వారున్నారు. ఇంకా బైకుపై ముగ్గురు కూర్చుని ప్రయాణించడం, గట్టిగా అరవడం, రోడ్డుపై వెళ్తూ ఇతరులను ఇబ్బందులకు గురి చేయడం చూసేవుంటాం. కానీ ఇక్కడ ముగ్గురు యువకులు బైకుపై వెళ్తూ వెళ్తూ ఓ యువతి పట్ల అభ్యంతరకంగా ప్రవర్తించారు.
మాదాపూర్ పీఎస్ పరిధిలోని నెక్సా షోరూం వద్ద స్కూటీపై వెళ్తున్న యువతిని ముగ్గురు యువకులు తాకుతూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనను కారులో వెళ్తున్న ఓ యువతి వీడియో తీసి నెట్టింట పోస్టు చేసింది. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ అయ్యింది.
అలాగే బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, సీసీ కెమెరా ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు. విచారణ కొనసాగుతోంది. యువతికి మద్దతు వ్యక్తమవుతోంది. నెటిజన్లు ముగ్గురు యువకులపై మండిపడుతున్నారు.