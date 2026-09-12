సెప్టెంబర్ నెలలో ఎండల తీవ్రత.. ఉక్కపోత.. వర్షాలు కురిసినా ఉష్ణోగ్రతలు...?
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్ నెలలో ఎండ తీవ్రత, ఉక్కపోత అసాధారణంగా ఉన్నాయి. మధ్యాహ్న వేళల్లో వేడి ఎక్కువగా ఉండి, ఉపశమనం లభించడం లేదు. రుతుపవనాలు బలహీనపడుతున్నప్పటికీ, అనేక జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి.
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రుతుపవనాలు బలహీనపడటం, ఆకాశం నిర్మలంగా ఉండటం వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 నుండి 4 డిగ్రీలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ సొసైటీ సీనియర్ వాతావరణ శాస్త్రవేత్త, కన్సల్టెంట్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ వై.వి. రామారావు తెలిపారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు 35 నుండి 38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉన్నాయి. ఇది సాధారణం కంటే 2 నుండి 3 డిగ్రీలు ఎక్కువ. తాజా ఐఎఎడి పరిశీలనల ప్రకారం, మహబూబ్నగర్లో సాధారణం కంటే 5.2°C అధికంగా 36.5°C; ఖమ్మంలో సాధారణం కంటే 2.9°C అధికంగా 35.4°C, భద్రాచలంలో సాధారణం కంటే 2.5°C అధికంగా 35.2°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
హైదరాబాద్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 32.3°C కాగా, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సాధారణం కంటే 2.8°C అధికంగా 25.2°Cగా నమోదైంది. గురువారం ఉదయం నగరంలో తేమ 81 శాతంగా ఉండటంతో వాతావరణం, అసౌకర్యానికి గురైంది. బలహీనమైన రుతుపవనాల పరిస్థితులు, పరిమిత మేఘావరణం, తగ్గిన వర్షపాతం కారణంగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి, వాతావరణం ఉక్కపోతగా మారుతోందని రావు అన్నారు.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడుతుండటంతో కొంత ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ 13 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆకాశం మేఘావృతమై వర్షాలు కురుస్తాయి.అలాగే ఉష్ణోగ్రతలు స్వల్పంగా తగ్గుతాయని అని రావు తెలిపారు. ఈ సమయంలో హైదరాబాద్లో వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31-32 డిగ్రీల సెల్సియస్కు తగ్గుతాయని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
సెప్టెంబర్ 11న తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని కూడా సూచించబడింది. అయితే, ఈ ఉపశమనం తాత్కాలికమే. ఉష్ణోగ్రతలు త్వరలోనే 2 నుండి 3 డిగ్రీల వరకు స్వల్పంగా పెరిగి, నెల చివరి వారం వరకు అలాగే కొనసాగుతాయని రావు పేర్కొన్నారు.