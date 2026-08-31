హైదరాబాదులో ఏఐఎంఐఎం కార్యకర్త దారుణ హత్య.. ఇంట్లోనే కత్తులతో..?
హైదరాబాదులో ఏఐఎంఐఎం కార్యకర్త దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఇంట్లోనే ఏఐఎంఐఎం కార్యకర్తను దుండగుల ముఠా కత్తులతో పొడిచి చంపిందని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు. ఈ ఘటన ఆదివారం రాత్రి వట్టేపల్లిలో జరిగింది.
మృతుడికి చెందిన ఒక బంధువు పురమాయించిన ఐదుగురు వ్యక్తుల బృందం మహబూబ్ అలీపై కత్తులతో దాడి చేసిందని ప్రాథమిక విచారణలో తేలిందని పోలీసులు తెలిపారు.
తీవ్ర రక్తస్రావంతో కూడిన గాయాలపాలైన అలీని ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ అతను మరణించాడు. ఈ హత్యకు గల అసలు కారణంపై విచారణ జరుగుతోందని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు. హత్య తర్వాత పరారైన నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.
మరోవైపు ఏఐఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే మహమ్మద్ ముబీన్, అలీ నివాసాన్ని సందర్శించి, ఆయన కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. వట్టేపల్లిలో గుర్తుతెలియని దుండగులు ప్రాణాంతక ఆయుధాలతో దాడి చేయగా, ఏఐఎంఐఎం కార్యకర్త మహబూబ్ అలీ సాహబ్ దారుణ హత్యకు గురికావడం తనను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి, గురిచేసిందని మహమ్మద్ ముబీన్ ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.
అనంతరం, ఎమ్మెల్యే ఫలక్నుమా పోలీస్ స్టేషన్ను సందర్శించి, ఈ నేరానికి బాధ్యులైన వారిపై కఠినమైన, తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని, అలాగే నిందితులకు శిక్ష పడేలా చూడాలని అధికారులను కోరారు. మృతుడి కుమారుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఫలక్నుమా పోలీస్ స్టేషన్లో హత్య కేసు నమోదు చేశామని, దీనిపై తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.