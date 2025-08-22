శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025 (23:09 IST)

58వ ఎజిఎం-66వ జాతీయ సింపోజియం 2025ను ప్రారంభించిన మంత్రి ప్రొఫెసర్ ఎస్.పి. సింగ్ బఘేల్

Minister Prof. S. P. Singh Baghel Inaugurates CLFMA
హైదరాబాద్: ది కాంపౌండ్ లైవ్‌స్టాక్ ఫీడ్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా తన 58వ వార్షిక సాధారణ సమావేశం, 66వ జాతీయ సింపోజియంను ఆగస్టు 22-23, 2025 తేదీలలో హైదరాబాద్, బంజారాహిల్స్‌లోని తాజ్ డెక్కన్‌లో నిర్వహించనుంది. భారతదేశంలో పశువుల వ్యవసాయం- భవిష్యత్ మార్గం అనే ఇతివృత్తంతో, ఈ రెండు రోజుల ఈవెంట్ విధానకర్తలు, పరిశ్రమల నాయకులు, విద్యావేత్తలు, భాగస్వాములను భారతదేశంలోని పశువుల, పాడి, పౌల్ట్రీ, ఆక్వాకల్చర్ భవిష్యత్తుపై చర్చించడానికి సమావేశపరచనుంది.
 
ప్రారంభ సమావేశానికి భారత ప్రభుత్వ మత్స్య, పశుసంవర్ధక-పాడి పరిశ్రమ, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ సహాయ మంత్రి, గౌరవనీయులైన ప్రొఫెసర్ ఎస్.పి.సింగ్ బఘేల్, గౌరవనీయులైన పశుసంవర్ధక, పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి- మత్స్య, క్రీడలు, యువజన సేవల శాఖ మంత్రి, శ్రీ వకిటి శ్రీహరి, తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి, శ్రీ సబ్యసాచి ఘోష్, ఐఏఎస్; జాయింట్ సెక్రటరీ, పశుసంవర్ధక-పాడి పరిశ్రమ శాఖ, డాక్టర్ ముత్తుకుమారస్వామి బి. వంటి ప్రముఖులు హాజరు కానున్నారు.
 
ఈవెంట్‌కు ముందు మాట్లాడుతూ, CLFMA ఆఫ్ ఇండియా ఛైర్మన్, శ్రీ దివ్య కుమార్ గులాటి, ఇలా అన్నారు, భారతదేశ పశువుల రంగం, ప్రపంచ పాల ఉత్పత్తిలో 13 శాతం, వ్యవసాయ GVAకు 30.23 శాతం, జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు 5.5 శాతం దోహదం చేస్తూ, గ్రామీణ శ్రేయస్సు, పోషకాహార భద్రతకు వెన్నెముకగా కొనసాగుతోంది. కానీ దాని అతిపెద్ద ముందడుగు భవిష్యత్తులో ఉంది. బలమైన విధానాలు, మరింత శక్తివంతమైన కోల్డ్-చైన్ మౌలిక సదుపాయాలు, వేగవంతమైన ఆవిష్కరణలతో, భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఉత్పత్తిదారుగా ఉండటం నుండి ఒక గ్లోబల్ ఎగుమతి నాయకుడిగా మారడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఎగుమతి ఆధారిత జోన్లు, ఒక పశువుల ఎగుమతి & దేశీయ అభివృద్ధి అథారిటీని స్థాపించాలనే CLFMA ప్రతిపాదన ఈ పరివర్తనకు వేదికను సిద్ధం చేస్తుంది. ఇది ప్రపంచ పోటీతత్వాన్ని, కొత్త మార్కెట్ అవకాశాలను అన్‌లాక్ చేస్తుంది. వాగ్దానాలతో నిండిన భవిష్యత్తు వేచి ఉంది.
 
భారత ప్రభుత్వ మత్స్య, పశుసంవర్ధక- పాడి పరిశ్రమ, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ సహాయ మంత్రి, గౌరవనీయులైన ప్రొఫెసర్ ఎస్. పి. సింగ్ బఘేల్, ఇలా అన్నారు, మన పశువుల- మత్స్య రంగాలు భారతదేశ గ్రామాల యొక్క స్థితిస్థాపకతను, మన యువత యొక్క ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబిస్తాయి. భవిష్యత్ మార్గం కేవలం ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయడం గురించి మాత్రమే కాదు, బాధ్యతాయుతంగా ఉత్పత్తి చేయడం గురించి, మరింత బలమైన పశు ఆరోగ్య వ్యవస్థలు, రైతులకు నైపుణ్యాభివృద్ధి, మన పర్యావరణాన్ని రక్షించే సుస్థిరమైన పద్ధతులతో కూడి ఉంటుంది. గ్రామీణ జీవనోపాధిని బలోపేతం చేయడం, పోషకాహార అవసరాలను తీర్చడం, భారతదేశం ప్రపంచ ఆహార భద్రతకు అర్థవంతంగా దోహదపడటం ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత. CLFMA యొక్క AGM, సింపోజియం వంటి ఈవెంట్ చాలా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే ఇది విధానకర్తలు, శాస్త్రవేత్తలు, పరిశ్రమల నాయకులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చి, భారతదేశ పశువుల వ్యవసాయం యొక్క భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే పరిష్కారాలను కలిసి-సృష్టించడానికి దోహదపడుతుంది.”
 
ఈ కార్యక్రమంలో కీలక ప్రసంగాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, పాడి పోటీతత్వం, పౌల్ట్రీ రంగ అవకాశాలు, ఆక్వాకల్చర్ వృద్ధి, ఫీడ్, ముడి పదార్థాల సవాళ్లు, జాతీయ సంఘాల దృక్కోణాలు, పశు ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఇతివృత్త సెషన్‌లు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అనేక సెషన్‌లు ప్రస్తుత భౌగోళిక-రాజకీయ, ఆర్థిక దృశ్యాన్ని చర్చిస్తాయి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీతత్వ పాడి రంగాన్ని నిర్మించే వ్యూహాలు, అస్థిరమైన ఫీడ్, ఇన్‌పుట్ ఖర్చులను సమతుల్యం చేయడం నుండి, ఎగుమతులకు మించి ఆక్వాకల్చర్‌ను వైవిధ్యపరచడం, వికసిత్ భారత్ కోసం పశువుల వ్యవసాయం యొక్క భవిష్యత్తును రూపుదిద్దడం వరకు ఉంటాయి. ఆరోగ్య సవాళ్లు, సుస్థిరతపై జరిగే చర్చలతో పాటు, ఈ చర్చలు రాబోయే సంవత్సరాలలో భారతదేశ పశువుల వ్యవసాయ రంగాన్ని బలోపేతం చేసే సహకార వ్యూహాలు, విధాన అంతర్దృష్టులకు పునాది వేస్తాయని ఆశిస్తున్నాము.

