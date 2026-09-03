హైదరాబాద్లో జరిగిన అమెజాన్ వార్షిక సమావేశంలో మీర్జాపూర్ తారల సందడి
మీర్జాపూర్- ది మూవీ విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న వేళ, హైదరాబాద్లోని అమెజాన్ క్యాంపస్లో ఉద్యోగులకు ఊహించని సర్ప్రైజ్ లభించింది. కంపెనీ వార్షిక ‘ఆల్ ఇండియా మీటింగ్’(AIM) సందర్భంగా ‘మీర్జాపూర్’ ఫ్రాంచైజీకి చెందిన నటీనటులను ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్కు తీసుకొచ్చి లైవ్ అపియరెన్స్ ఇప్పించింది. దీంతో అప్పటివరకు సాధారణంగా సాగుతున్న ఆఫీస్ వాతావరణం ఒక్కసారిగా సందడిగా మారింది.
భారత్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన స్ట్రీమింగ్ ఫ్రాంచైజీల్లో ఒకటైన ‘మీర్జాపూర్’లో నటించిన తమ అభిమాన నటీనటులు హైదరాబాద్లోని అమెజాన్ కార్యాలయంలోకి అడుగుపెట్టగానే... ఉద్యోగులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఊహించని విధంగా తమ అభిమాన తారలు కళ్లముందు ప్రత్యక్షం కావడంతో ఆఫీస్ మొత్తం సందడిగా మారిపోయింది. ఒక సాధారణ వార్షిక సమావేశంగా ప్రారంభమైన ఏఐఎం, వీరి రాకతో ఒక పాప్-కల్చర్ దృశ్యంగా మారిపోయింది. సాధారణంగా ఉండే కీలకోపన్యాసాలు, ప్రజెంటేషన్ల స్థానంలో కేరింతలు, సెల్ఫీ లైన్లు, ఆకస్మిక సంభాషణలు చోటుచేసుకున్నాయి.
అమెజాన్ వద్ద, ఉద్యోగులు ఇప్పటికే కెరీర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్లు, వెల్నెస్ కార్యక్రమాల నుండి టీమ్ ఈవెంట్లు, వినోద కార్యక్రమాల వరకు అనేక రకాల ప్రయోజనాలు, సౌకర్యాలను పొందుతున్నారు. మీర్జాపూర్ తారాగణం రాక దీనికి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన అంశాన్ని జోడించింది. ఇది వార్షిక సమావేశాన్ని నిజంగా ప్రత్యేకమైనదిగా మార్చడమే కాకుండా, తమ ఉద్యోగుల కోసం సాధారణతకు మించి అతీతమైన అనుభవాలను సృష్టించాలనే అమెజాన్ నిబద్ధతను ఇది పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
ఈ పర్యటన వార్త త్వరగానే సోషల్ మీడియాలో వ్యాపించింది. ఉద్యోగులు లింక్డ్ఇన్, ఇన్స్టాగ్రామ్ మరియు ఎక్స్లలో ఫోటోలు, వీడియోలు, తెరవెనుక క్లిప్లతో నింపేశారు. అనేక పోస్టులు వైరల్ అవ్వడంతో, ఈ సంఘటన ఆఫీసు గోడల అవతల వరకు వ్యాపించింది.
పని ప్రదేశంలో ఉద్యోగుల భాగస్వామ్యం ఎలా ఉండాలనే దానిపై పునరాలోచన చేస్తున్న పెద్ద సంస్థల యజమానులలో పెరుగుతున్న ధోరణిని ఈ చర్య ప్రతిబింబిస్తుంది. పోటీతత్వంతో కూడిన ప్రతిభావంతుల మార్కెట్లో, విధేయతను , సంస్థలో భాగమనే భావనను పెంపొందించడంలో సాధారణ ప్రోత్సాహకాల కంటే ఆశ్చర్యపరిచే, ఆనందపరిచే అనుభవాలు మరింత ప్రభావవంతంగా నిరూపించుకుంటున్నాయి.