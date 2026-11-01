  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Mivi inaugurates Rs 200 crore manufacturing facility in Hyderabad, marks a decade of building in India
Written By జయ
Last Modified: Sunday, 1 November 2026 (20:00 IST)

హైదరాబాద్‌లో రూ.200 కోట్లతో తయారీ కేంద్రం ప్రారంభించిన మివి

Sridhar Babu
Written By: జయ
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (20:03 IST)
google-news
ఈ కేంద్రం మివి యొక్క తయారీ కార్యకలాపాలకు మద్దతు ఇస్తుంది. కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో విస్తరిస్తున్న క్రమంలో దేశీయ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. దేశీయ తయారీ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయాలన్న మివి నిబద్ధతకు ఈ పెట్టుబడి ప్రతిబింబంగా నిలుస్తోంది. భారతదేశంలో తమ తయారీ కార్యకలాపాలను విస్తరించడం ద్వారా ‘మేక్‌ ఇన్‌ ఇండియా’, ‘ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌’ లక్ష్యాలకు తోడ్పడాలని సంస్థ భావిస్తోంది. దేశ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ తయారీ వ్యవస్థ అభివృద్ధికి సహకరించడంతో పాటు భారతీయ వినియోగదారుల కోసం మరిన్ని ఉత్పత్తులను దేశంలోనే తయారు చేయాలన్నది సంస్థ లక్ష్యం.
 
గత పదేళ్ల కాలంలో ఆడియో బ్రాండ్‌ స్థాయి నుంచి వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్‌ సంస్థగా మివి ఎదిగింది. తమ సొంత ఉత్పత్తులు, సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేసుకుంది. ఇటీవల మివి వన్‌ 5జీని విడుదల చేయడం ద్వారా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విభాగంలోకి కూడా కంపెనీ ప్రవేశించింది. 3డీ స్టేజ్‌, మివి ఏఐ వంటి కంపెనీ యొక్క సొంత సాంకేతికతలు సంస్థ ఉత్పత్తుల జాబితాలో ఉన్నాయి.
 
నెలకు 5 లక్షల ఇయర్‌బడ్స్‌, 75 వేల సౌండ్‌బార్లను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం హైదరాబాద్‌ తయారీ కేంద్రానికి ఉంది. ఈ కేంద్రంలో సుమారు 2,500 మందికి ఉపాధి కల్పించడం ద్వారా స్థానిక ఉద్యోగావకాశాలకు మివి తోడ్పడుతోంది. అదే సమయంలో దేశ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ తయారీ వ్యవస్థకు అవసరమైన నైపుణ్యమున్న శ్రామిక శక్తిని బలోపేతం చేస్తోంది.
 
ఆడియో ఉత్పత్తులకు మించి స్మార్ట్‌ఫోన్లు, విస్తృత శ్రేణి ఎలక్ట్రానిక్స్‌ మార్కెట్‌లోకి విస్తరించడంపై సంస్థ తదుపరి దశ వృద్ధి ఆధారపడి ఉంటుంది. మరింత విస్తృతమైన సాంకేతిక ఉత్పత్తుల శ్రేణిని అభివృద్ధి చేసి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లతో పోటీపడాలని మివి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
మివి సహ వ్యవస్థాపకురాలు మిధుల దేవభక్తుని మాట్లాడుతూ, “భారత్‌లో పదేళ్ల తయారీ ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకుంటున్న తరుణంలో ఈ తయారీ కేంద్రం ప్రారంభించటం మాకు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తోంది. భారతీయ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇక్కడే ఉత్పత్తులు, సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయాలని మొదటి నుంచీ మేము ప్రయత్నిస్తున్నాము. మేము మా తదుపరి దశ వృద్ధిలోకి అడుగుపెడుతున్న నేపథ్యంలో, సొంత సాంకేతికతలో పెట్టుబడులు పెట్టడం, భారత్‌లో మా తయారీ కార్యకలాపాలను మరింత బలోపేతం చేయడం కొనసాగిస్తాము” అని అన్నారు.
 
మివి సహ వ్యవస్థాపకుడు విశ్వనాధ్‌ కందుల మాట్లాడుతూ, “గత పదేళ్లుగా, భారత్‌లో మివి ఉత్పత్తులు, సాంకేతికత, తయారీ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయడంపైనే మేము దృష్టి సారించాము. హైదరాబాద్‌ తయారీ కేంద్రం ప్రారంభం మా ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగుగా నిలుస్తోంది. ఎలక్ట్రానిక్స్‌ తయారీ కేంద్రంగా భారత్‌కు ఉన్న సామర్థ్యంపై మాకున్న విశ్వాసాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తోంది. స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ఇతర సాంకేతిక విభాగాల్లోకి విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆవిష్కరణల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం, భారతీయ వినియోగదారుల కోసం ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేయడం కొనసాగిస్తాము” అని అన్నారు.
 
వ్యక్తిగత, గృహ ఆడియో ఉత్పత్తుల విభాగాల్లో గత పదేళ్లుగా మివి విస్తృత శ్రేణిలో కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోంది. ట్రూ వైర్‌లెస్‌ ఇయర్‌బడ్స్‌, నెక్‌బ్యాండ్స్‌, హెడ్‌ఫోన్స్‌, స్పీకర్లు, సౌండ్‌బార్లు వంటి ఉత్పత్తులను సంస్థ అందిస్తోంది. హైదరాబాద్‌లోని తయారీ కార్యకలాపాలతో సహా దేశీయంగా ఉత్పత్తుల అభివృద్ధి, పరిశోధన- అభివృద్ధి (ఆర్‌&డీ), తయారీ రంగాల్లో సంస్థ గణనీయంగా పెట్టుబడులు పెట్టింది
About Writer
జయ
Content provider.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
జ్ఞానేశ్ కుమార్ భూగర్భంలో దాక్కొన్నా బయటకు లాక్కొస్తాం : ఖర్గే హెచ్చరిక

రామ్ చరణ్ - సుకుమార్ కాంబినేషన్‌లో ఆర్‌సీ-17

రామ్ చరణ్ - సుకుమార్ కాంబినేషన్‌లో ఆర్‌సీ-17మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కాంబినేషన్‌లో ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తున్న కొత్త చిత్రం అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఆర్.సి.17 అనే వర్కింగ్ టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం సినిమా పూజా కార్యక్రమాన్నిఆదివారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ముహూర్తపు సన్నివేశానికి తొలి క్లాప్ కొట్టి, చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

విశ్వక్ సేన్, తరుణ్ భాస్కర్ ల సీక్వెల్ ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్ ట్రైలర్ రాబోతోంది

విశ్వక్ సేన్, తరుణ్ భాస్కర్ ల సీక్వెల్ ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్ ట్రైలర్ రాబోతోందితరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న కల్ట్ సీక్వెల్ ‘ENE Repeat' లో విశ్వక్ సేన్, అభినవ్ గోమఠం, వెంకటేష్ కాకుమాను, శ్రీనాథ్ మాగంటి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఎస్ ఒరిజినల్స్, రూట్‌నోడ్ సినిమా బ్యానర్లపై సృజన్ యరబోలు, సందీప్ నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

నువ్వు విలన్ వి ? చనిపోతావా? ఓడిపోతావా? అని నిలదీశిన యశ్ కుమారుడు

నువ్వు విలన్ వి ? చనిపోతావా? ఓడిపోతావా? అని నిలదీశిన యశ్ కుమారుడురాకింగ్ స్టార్ యశ్ ‘రామాయణ’లో రావణుడి పాత్రలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక రెండు భాగాల ఇతిహాస చిత్రానికి మాన్‌స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ ద్వారా ఆయన సహ నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా కోసం సిద్ధమవుతున్న సమయంలో తనకు ఎదురైన ఓ ఆసక్తికరమైన అనుభవాన్ని యశ్ పంచుకున్నారు. తాను రాముడి పాత్రలో కాకుండా రావణుడి పాత్రలో ఎందుకు నటిస్తున్నానో తన చిన్న కొడుకుకు వివరించాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు.

Rudravanam PS Series Review: రుద్రవనం పీఎస్ లో మర్డర్ల రహస్యం ఏమిటి? వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ

Rudravanam PS Series Review: రుద్రవనం పీఎస్ లో మర్డర్ల రహస్యం ఏమిటి? వెబ్ సిరీస్ రివ్యూరుద్రవనం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 8 మంది హత్యకు గురవుతారు. అందులో ఎమ్మెల్యే భైరవులు (రాజా రవీంద్ర) సోదరుడు కూడా వుంటాడు. ఇందుకు సంబంధించిన అంజి (చారు వాకన్)ను అదుపుకోవడంతో అతన్ని చంపేయడానికి ఆవేశంతో ఎమ్మెల్యే భైరవులు పోలీస్స్టేషన్ కు వస్తాడు. మీ తమ్ముడితోపాటు 8మంది హత్యకు గురయ్యారని పోలీసులు చెప్పి సరైన విధంగా శిక్షను వేయాలను చెబుతతారు. నిజాయితీపరుడైన పోలీస్ సబ్ ఇన్స్‌పెక్టర్ శివకుమార్ (నరేశ్ ఆగస్ట్య), సీఐ వేణుగోపాల్ (బెనర్జీ) ఈ కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభిస్తారు.

Prakash Raj, ఇచ్చిన సినీ అడ్వాన్సులు వెనక్కి తీస్కుంటున్నారు: ప్రకాష్ రాజ్ భార్య పోనీ

Prakash Raj, ఇచ్చిన సినీ అడ్వాన్సులు వెనక్కి తీస్కుంటున్నారు: ప్రకాష్ రాజ్ భార్య పోనీరాజకీయల గురించి మాట్లాడటం వల్ల తన భర్త, నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సినీ అవకాశాలు రావడంలేదనీ, వచ్చిన అవకాశాలు కూడా చేజారిపోతున్నాయని ఆయన భార్య పోనీవర్మ వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియాలో తొలుత జస్ట్ ఆస్కింగ్ అంటూ ఎక్స్ పేజీలో తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇటీవల SIR గురించి జరుగుతున్న ఆందోళనకు బహిరంగ మద్దతు తెలుపుతూ బొద్దింక జనతా పార్టీ సభ్యులతో కలిసి జంతర్ మంతర్ వద్ద వేదిక పంచుకున్నారు. ఇక అక్కడ్నుంచి ఆయనకు సినీ అవకాశాలు క్రమేణా తగ్గిపోవడమే కాకుండా అడ్వాన్సులు ఇచ్చినవారు కూడా వెనక్కి తీసుకుంటున్నారట.