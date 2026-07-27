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  4. Moderate to Heavy Rain Likely Across Telangana Till Tuesday
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (09:51 IST)

తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు... జగిత్యాలలో అత్యధికంగా 76.8 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు

Rains
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (09:51 IST)
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తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. జగిత్యాల జిల్లా, జగ్గసాగర్‌లో అత్యధికంగా 76.8 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. సంగారెడ్డి జిల్లా సిర్గాపూర్‌లో 51.0 మి.మీ, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో కంది (42.5 మి.మీ), గద్వాల్ (41.3 మి.మీ) ప్రాంతాలు నిలిచాయి. వాతావరణ శాఖ ప్రకారం, సోమ, మంగళవారాల్లో రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. 
 
అలాగే, ఉష్ణోగ్రతలు కూడా స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆదిలాబాద్, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్ మరియు ఖమ్మం జిల్లాల్లో మధ్యాహ్నం తర్వాత నుండి రాత్రి వరకు మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
అలాగే, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మెదక్, మహబూబ్‌నగర్, రంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, జనగాం, కరీంనగర్, హన్మకొండ, వరంగల్ మరియు నారాయణపేట వంటి మధ్య, పశ్చిమ తెలంగాణ జిల్లాల్లో మధ్యాహ్నం తర్వాత, సాయంత్రం వేళల్లో విస్తృతంగా మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
తెలంగాణలోని మిగిలిన జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ నగరంలో ఉదయం వేళల్లో అక్కడక్కడా చినుకులు పడే అవకాశం ఉండగా, సాయంత్రం, రాత్రి వేళల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆదివారం రాత్రంతా నగరంలో వర్షం కురుస్తూనే ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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