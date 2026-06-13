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Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 13 June 2026 (12:26 IST)

హైదరాబాదులో భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాల్లో ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ

Hyderabad Rains
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (12:24 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (12:26 IST)
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శుక్రవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్‌తో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో వాతావరణ శాఖ నగరానికి ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసింది. పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురవడంతో నీరు నిలిచిపోవడం, ట్రాఫిక్ అంతరాయంపై ఆందోళనలు తలెత్తాయి. కోఠి, సుచిత్ర, రాజేంద్రనగర్, అత్తాపూర్, మణికొండ, నాంపల్లి, శంషాబాద్, తార్నాక, మియాపూర్, మాదీనగూడ ప్రాంతాల్లో బలమైన ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. 
 
నగరంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు కూడా నమోదయ్యాయి. చెట్లు కూలిపోవడం, నీరు నిలిచిపోవడం లేదా విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలగడం వంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి పౌర యంత్రాంగం, అత్యవసర సేవా బృందాలను అప్రమత్తం చేశారు. తమ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (డీఆర్ఎఫ్), రుతుపవన అత్యవసర సేవా బృందాలు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తూ, ప్రజల ఫిర్యాదులను పరిష్కరిస్తున్నాయని హైడ్రా ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
 
నీటి నిల్వలను తొలగించడానికి మరియు అడ్డంకులను క్లియర్ చేయడానికి సిబ్బంది కృషి చేస్తున్నారని హైడ్రా పేర్కొంది. హైదరాబాద్‌లోని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనాల ప్రకారం, రాత్రంతా నగరంలో భారీ వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. అర్ధరాత్రి దాటి సుమారు 1 గంట వరకు నగరం అంతటా మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేయడం జరిగిందని.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రయాణాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తుంది. 
 
భారీ వర్షాల సమయంలో రోడ్లు జారుడుగా మారడం, దృశ్యమానత తగ్గడం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున, వాహనదారులు జాగ్రత్తగా వాహనాలు నడపాలని సూచించారు. వర్షం ఇదే వేగంతో కొనసాగితే, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో తాత్కాలికంగా నీరు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. 
 
శనివారం తెల్లవారుజామున 1 గంట వరకు రంగారెడ్డి, మెదక్ (నగర శివార్లలోని జిల్లాలు) రాజన్న సిరిసిల్ల, జగిత్యాల, నిజామాబాద్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది. ఈ సమయంలో గంటకు 50-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులతో కూడిన మోస్తరు నుండి భారీ ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అధికారులు తెలిపారు. 
 
అలాగే, హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, ఆదిలాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, హన్మకొండ, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, జనగాం, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, ఖమ్మం, కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మహబూబాబాద్, మంచిర్యాల, ములుగు, నిర్మల్, పెద్దపల్లి, సిద్దిపేట, సూర్యాపేట, వరంగల్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలకు రాత్రిపూట ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది. 
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సెల్వి

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