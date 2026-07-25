జూలై 26 నుండి తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం.. వాతావరణ శాఖ
జూలై 26 నుండి తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ వర్షాలు జూలై 31 వరకు కొనసాగవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు వాతావరణ శాఖాధికారులు. ఉత్తర, పశ్చిమ- తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో విస్తృతంగా మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఈ కాలంలో హైదరాబాద్లో కూడా నిరంతర వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, శనివారం మధ్యాహ్నం తర్వాత, రాత్రి వేళల్లో ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, మెదక్, సంగారెడ్డి మరియు వికారాబాద్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
అడపాదడపా కురిసే భారీ వర్షాల వల్ల నీరు నిలిచిపోవడం, ట్రాఫిక్ అంతరాయాలు మరియు రోడ్లపై దృశ్యమానత తగ్గడం వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు కాబట్టి, ప్రజలు - ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాల నివాసితులు - అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించబడింది.