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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (11:22 IST)

భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ

Bhogapuram
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (11:22 IST)
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భోగాపురంలోని 'అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని' ప్రారంభించేందుకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మంగళవారం విశాఖపట్నం చేరుకోనున్నారు. ఆయన ఉదయం 10:45 నుండి మధ్యాహ్నం 1:05 గంటల వరకు దాదాపు రెండు గంటల పాటు విమానాశ్రయంలో గడుపుతారు. 
 
ఢిల్లీ నుండి భోగాపురం విమానాశ్రయానికి చేరుకునే ఆయనకు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు, ఇతర రాష్ట్ర మంత్రులు స్వాగతం పలుకుతారు. ఈ సందర్భంగా, 200 మందికి పైగా విద్యార్థులు కూచిపూడి, ధింసా నృత్య ప్రదర్శనలతో ఘన స్వాగతం పలకనున్నారు. 
 
అనంతరం ప్రధాని విమానాశ్రయ ప్రాంగణాన్ని పరిశీలిస్తారు. ఆయన విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించి, శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు.ఆ తర్వాత బహిరంగ సభ జరిగే ప్రదేశానికి ఓపెన్-టాప్ జీపులో వెళ్తారు. మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, కొండపల్లి శ్రీనివాస్, బి.సి. జనార్దన రెడ్డి, గుమ్మడి సంధ్యారాణి ప్రధాని పర్యటన ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. 
 
విమానాశ్రయం బహిరంగ సభ జరిగే ప్రదేశం వద్ద ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశామని మంత్రులు తెలిపారు. సభకు హాజరయ్యే ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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