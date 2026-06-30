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వడ్డీకి పదిలక్షలు.. ఇంట్లో నిధులని మోసం.. దంపతుల ఆత్మహత్య.. ఐదు నెలల పసికందు?
తల్లిదండ్రుల ఆత్మహత్య కారణంగా ఐదు నెలల పసికందు అనాథగా మారిన విషాద ఘటన మోకిల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. ఆ దంపతులు ఆత్మహత్య చేసుకునేలా ప్రేరేపించిన మృతుడి అత్తమామలు, బావమరిది సృష్టించిన ఆర్థిక ఇబ్బందులను వెలుగులోకి తెచ్చింది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. వడ్ల బాలసాయి (32, ఫోటోగ్రాఫర్), పద్మ (26) అనే దంపతులు ఆదివారం ఆత్మహత్య చేసుకున్న తర్వాత, మృతుడి సోదరుడు అరవింద్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసు దర్యాప్తులో భాగంగా మృతుడి మొబైల్ ఫోన్ను పరిశీలించగా, అందులో ఒక సందేశం కనిపించింది.
"దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. నా భార్య, నేను నా అత్తమామల వల్ల మోసపోయాము, మా చావుకు వారే కారణం," అని అందులో రాసి ఉంది. ఈ సందేశం ఆధారంగా పోలీసులు కేసుపై లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. నివేదికల ప్రకారం, ఆ దంపతులు ప్రేమించి, ఏడాదిన్నర క్రితం వివాహం చేసుకున్నారు.
వారు సంగారెడ్డి జిల్లా, పటాన్చెరువు మండలం, పటేల్గూడలో నివసిస్తున్నారు. పెళ్లయిన కొద్ది రోజులకే ఆ దంపతులు పద్మ (భార్య) ఇంటికి వెళ్లారు. తమ ఇంట్లో దాచిన నిధి ఉందని, దాని కోసం కొన్ని పూజలు చేయాల్సి ఉందని ఒక సాధువు చెప్పాడని, అందుకే రూ. 10 లక్షలు అవసరమని అత్తగారు వారికి చెప్పారు.
ఆ డబ్బును సమకూర్చుకునేలా అత్తమామలు, బావమరిది వెంకటేష్ కలిసి బాలసాయిని ఒప్పించారు. వారి మాటలు నమ్మిన బాలసాయి, తెలిసిన వారి దగ్గర అధిక వడ్డీకి రూ. 10 లక్షలు అప్పు చేసి వారికి ఇచ్చాడు. ఇంటిని తవ్వగా ఎటువంటి నిధి లభించలేదు. కానీ, అత్తమామలు ఆ వాస్తవాన్ని ఆ దంపతులకు వెల్లడించలేదు.
ఇంతలో, బాలసాయికి అప్పు ఇచ్చిన వారు ఆ డబ్బును తిరిగి చెల్లించమని అతనిపై ఒత్తిడి చేయడం మొదలుపెట్టారు. తన దుస్థితిని వివరించి డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాలని అతను తన అత్తమామలను, బావమరిదిని కోరాడు. కానీ వారు డబ్బు తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో అతను తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయాడు.
తాము మోసపోయామని గ్రహించి, అప్పు తీర్చే మార్గం లేకపోవడంతో, బాలసాయి, పద్మ తమ స్వగ్రామమైన జన్వాడకు వచ్చి, తమ ఐదు నెలల కుమారుడిని వదిలి ఇంట్లోనే ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించినందుకు గాను మోకిల పోలీసులు అత్తమామలు శాంతమ్మ, చంద్రయ్య, బావమరిది వెంకటేష్లను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
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