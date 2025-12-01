Monkeys: వరంగల్, కరీంనగర్లలో కోతులు.. తరిమికొట్టే వారికే ఓటు
వరంగల్, కరీంనగర్లలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ప్రజలు తిరగబడ్డారు. తమ గ్రామాలను కోతుల నుండి రక్షించగల వారికే మద్దతు ఇస్తామని ఓటర్లు చెబుతున్నారు. వరంగల్ జిల్లాలోని వర్ధన్నపేట మండలంలోని యెల్లండు వంటి గ్రామాల్లో పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది.
5,400 మంది ఓటర్లతో, గ్రామంలో 10,000 కంటే ఎక్కువ కోతులు ఉన్నాయని అంచనా వేయబడింది. ఇది మానవ జనాభా కంటే రెండింతలు. కోతులు సదరు గ్రామాల్లో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాయి. పిల్లలు, మహిళలు, వృద్ధులు ఒంటరిగా నడవడం ప్రమాదకరం. అవి తరచుగా ఇళ్లపై దాడి చేస్తున్నాయి.
ఆహారాన్ని ఎత్తుకుపోతున్నాయి. ఇంటి తలుపులు తెరిచివుంచితే చాలు.. గందరగోళం సృష్టిస్తున్నాయి. దీంతో సర్పంచ్ పదవికి గ్రామస్తులు స్పష్టమైన షరతు పెట్టారు. వేరే అభివృద్ధి పనులు అవసరం లేదు. ముందుగా కోతులను ఈ గ్రామం నుంచి తరిమికొడితే.. ఓటర్లు మద్దతు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా వున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఈ సమస్య వరంగల్కే పరిమితం కాదు. దట్టమైన అడవులకు ప్రసిద్ధి చెందిన జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. తాడిచెర్ల, పెద్దతుండ్ల, మల్లారం వంటి ప్రదేశాలలో ఓటర్లు కోతులు, వీధి కుక్కల నుండి రోజువారీ దాడులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
అదేవిధంగా, కరీంనగర్ జిల్లాలో, అదుపులేని కోతుల జనాభా విస్తృత భయాన్ని సృష్టించింది. స్థానికులు జంతువుల కంటే తక్కువగా ఉన్నారని భావిస్తున్నారు. ఓటర్లు తమ మద్దతును అందించే ముందు అభ్యర్థుల నుండి రాతపూర్వక హామీలను బహిరంగంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.