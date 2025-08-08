Jangaon: ఆస్తి కోసం తల్లీకూతుళ్లను చంపేసిన ఇద్దరు మహిళలు
చిన్న చిన్న కారణాలతో హత్యలు జరుగుతున్నాయి. ఆత్మహత్యలు పెరిగిపోతున్నాయి. తాజాగా ఆస్తి వివాదం కారణంగా ఇద్దరు మహిళలు తల్లీకూతుళ్లను హతమార్చారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. జనగాం జిల్లా జాఫర్ఘడ్ మండలం తుమ్మడపల్లి (I) గ్రామంలో శుక్రవారం ఇద్దరు మహిళలు, 75 ఏళ్ల తల్లి, ఆమె 45 ఏళ్ల కుమార్తె దారుణంగా హత్యకు గురయ్యారు. బాధితులు ఇంట్లో నిద్రిస్తుండగా వారిపై దాడి చేశారు. నేరం చేసిన తర్వాత దుండగులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు.
స్థానికుల నుండి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. హత్యల వెనుక ఆస్తి వివాదం ఉండవచ్చని ప్రాథమిక అనుమానాలు సూచిస్తున్నాయి.