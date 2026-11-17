ఏసీబీ వలలో చిక్కిన గుండు వాణి.. అవినీతితో రూ.6.76 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు
రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మొయినాబాద్ మున్సిపాలిటీలో పనిచేస్తున్న టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారిపై తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అక్రమాస్తుల కేసు నమోదు చేసింది. అవినీతి మార్గాల ద్వారా, అనుమానాస్పద పద్ధతుల్లో ఆమె సుమారు రూ. 6.76 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను కూడగట్టుకున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ అధికారి, గుండు వాణి, ఇప్పటికే ఒక లంచం కేసులో అరెస్టయి జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. ఆ కేసుపై కూడా విచారణ కొనసాగుతోంది.
Telangana officer
నవంబర్ 16న, ఏసీబీ అధికారులు వాణికి చెందిన ఇల్లు, కార్యాలయంతో పాటు ఆమె బంధువులు, సన్నిహితులు మరియు బినామీలుగా భావిస్తున్న వ్యక్తులకు చెందిన మొత్తం ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ సోదాల్లో అనేక చరాస్తులు, స్థిరాస్తులను గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఆమె కలిగి ఉన్న ఈ ఆస్తులు, ఆమెకు తెలిసిన ఆదాయ వనరుల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
ఏసీబీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గుర్తించిన స్థిరాస్తులలో మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో 283.11 చదరపు గజాల విస్తీర్ణం కలిగిన ఒక ఖాళీ స్థలం, జనగామ జిల్లాలో 424 చదరపు గజాల విస్తీర్ణం కలిగిన మరో ఖాళీ స్థలం ఉన్నాయి. ఈ రెండు స్థలాల మొత్తం అంచనా విలువ రూ. 87.67 లక్షలుగా ఉంది. ఈ అధికారికి రూ. 63 లక్షల విలువైన ఒక నివాస ఫ్లాట్, సుమారు రూ. 2.45 కోట్ల విలువైన మూడు అంతస్తుల నివాస భవనం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా, మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో 1.10 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిని అధికారులు గుర్తించారు. దీని విలువ రూ. 29.70 లక్షలుగా అంచనా వేయబడింది. గుర్తించిన ఈ ఆస్తుల అసలు మార్కెట్ విలువ, అధికారికంగా అంచనా వేసిన దానికంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండవచ్చని ఏసీబీ పేర్కొంది.
సోదాల సమయంలో కనుగొన్న చరాస్తులలో రూ. 5.47 లక్షల నగదు, మహబూబ్నగర్లోని 'తుల్జా భవాని వైన్స్'లో చేసిన రూ. 50 లక్షల పెట్టుబడి, రూ. 1.30 కోట్ల విలువైన షేర్లు ఉన్నాయి. అధికారులు రూ. 7.97 లక్షల బ్యాంక్ నిల్వలను, సుమారు 175.1 గ్రాముల బరువున్న (రూ. 2.54 లక్షల విలువైన) బంగారు ఆభరణాలను, రూ. 50 లక్షల విలువైన వాహనాలను కనుగొన్నారు. ఈ వాహనాల్లో మహీంద్రా XUV700, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఉన్నాయి. గృహోపకరణాల విలువ రూ. 5.10 లక్షలుగా అంచనా వేయబడింది.
ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం, సదరు అధికారిణి వద్ద సుమారు రూ. 6.76 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు ఉన్నట్లు ఏసీబీ గుర్తించింది. ఆమె మరికొన్ని అదనపు ఆస్తులను కూడగట్టుకున్నారా అనే అంశంపై ప్రస్తుతం విచారణ కొనసాగుతోంది.