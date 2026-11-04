మత్స్యకారులను కాపాడేందుకు వెళ్లిన 11 మంది ఎస్డిఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది గల్లంతు
మురసు తుఫాను ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఖమ్మం జిల్లాలోని సత్తుపల్లి మండలం బేతుపల్లిలో పెద్దచెరువుకి గండిపడి చెరువులోని చేపలు బైటకు వెళ్లిపోతుండటంతో అవి బైటకు వెళ్లకుండా వలలు వేసేందుకు ఐదుగురు మత్స్యకారులు వెళ్లారు. వలలు వేస్తున్న సమయంలో వరదలో చిక్కుకుపోయారు. వీరిని కాపాడేందుకు ముగ్గురు అగ్నిమాపక సిబ్బంది మరబోటులో వెళ్లగా అది సగం దూరం వెళ్లాక మొరాయించింది.
సమాచారం అందుకున్న కొత్తగూడెం ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది ఆరుగురు కలిసి మరో నలుగురు అగ్నిమాపక సిబ్బంది, ఇద్దరు గైడ్లు రెండు బోట్లలో వారిని కాపాడేందుకు వెళ్లారు. వరద ప్రవాహం ఉధృతం కావడంతో రెండు బోట్లు పల్టీలు కొట్టి అందులోని 11 మంది సిబ్బంది గల్లంతయ్యారు. వెంటనే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగింది. గల్లంతైన వారికోసం గాలింపుచర్యలు చేపట్టారు.