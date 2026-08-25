మూసీ పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్టు.. భూసేకరణ విషయంలో అడ్డంకులు..
మూసీ పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్టు పనులను వేగవంతం చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ, భూసేకరణ విషయంలో అధికారులు అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతిపాదిత పరిహార విధానాలను పలువురు ఆస్తి యజమానులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు.
మొదటి దశలో, ఉస్మాన్సాగర్-హిమాయత్సాగర్ నుండి బాపూ ఘాట్ వరకు 21 కిలోమీటర్ల మేర పనులు చేపట్టాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే భూసేకరణ నోటిఫికేషన్ను జారీ చేయడంతో పాటు, త్రివేణి సంగమం వద్ద గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టును కూడా ప్రకటించింది.
లాంగర్ హౌజ్లోని తమ 80 ఎకరాల భూమిని వదులుకోవడానికి రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ అంగీకరించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మరో 120 ఎకరాలను సేకరించాలని ప్రతిపాదించారు. దాదాపు 500 మంది యజమానులకు చెందిన ఆస్తులను సేకరించాల్సి ఉంది, కానీ చాలామంది తమ భూములను, ఆస్తులను వదులుకోవడానికి సుముఖంగా లేరు.
గాండీపేట, నర్సింగి, గోల్కొండ మండలాల్లోని రైతులతో సహా ఆస్తి యజమానులకు రెవెన్యూ శాఖ జారీ చేసిన నోటీసులపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి. చాలామంది బదిలీ చేయదగిన అభివృద్ధి హక్కులను ('టీడీఆర్లు) అంగీకరించడానికి కూడా విముఖంగా ఉండి, దానికి బదులుగా నగదు పరిహారం డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే పలువురు ఆస్తి యజమానులు తమ అభ్యంతరాలను రెవెన్యూ అధికారులకు సమర్పించారు. మధు పార్క్ రిడ్జ్ అపార్ట్మెంట్ల నివాసితులు కూడా గత నెలలో ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్కతో తమ ఆందోళనలను చర్చించారు.
మెజారిటీ ఆస్తి యజమానులు పరిహారంగా వెంటనే నివాసయోగ్యమైన ఫ్లాట్లను కోరుతున్నారు.కొందరు రిజిస్ట్రేషన్ విలువకు నాలుగు రెట్ల సమానమైన నగదు పరిహారాన్ని డిమాండ్ చేశారు. మరికొందరు మూడు పడకగదుల ఇళ్లను నిర్మించుకోవడానికి ఖాళీ స్థలాలను కోరుతున్నారు. అయితే, భూసేకరణ ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం టీడీఆర్లను ప్రోత్సహిస్తోంది.
ఈ ప్రతిపాదనకు మిశ్రమ స్పందన లభించింది. కొంతమంది యజమానులు టీడీఆర్లను అంగీకరించడానికి సుముఖంగా ఉండగా, మరికొందరు ఈ ఎంపికను వ్యతిరేకిస్తున్నారు.
ఈ విభిన్న డిమాండ్లు అధికారులను సందిగ్ధంలో పడేశాయి. ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి, మొదటి దశకు టెండర్లు పిలవాలని ప్రభుత్వం వారిపై ఒత్తిడి తెస్తుండగా, భూసేకరణపై క్షేత్రస్థాయిలో వ్యతిరేకత ఒక ప్రధాన సవాలుగా మారుతోంది.