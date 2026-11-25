2027 జనవరిలో మూసీ నదీతీర అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2027 జనవరిలో మూసీ నదీతీర అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించాలని యోచిస్తోంది. ఇప్పటికే టెండర్ల ప్రక్రియను మొదలుపెట్టింది. మొదటి దశ కింద, హిమాయత్సాగర్ నుండి గాంధీ సరోవర్ వరకు 9.2 కిలోమీటర్ల మేర మరియు ఉస్మాన్ సాగర్ నుండి గాంధీ సరోవర్ వరకు 11.8 కిలోమీటర్ల మేర ప్రభుత్వం పనులను చేపట్టనుంది.
Musi River
మంగళవారం ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీ ఇన్స్టిట్యూట్లో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో, ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, మూసీ పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్ట్, రేడియల్ రోడ్లు, ఇతర నగర మౌలిక సదుపాయాలతో సహా పురపాలక పరిపాలన, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ కింద పనులను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
మీర్ ఆలం ట్యాంక్ అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయాలని, పేరుకుపోయిన పూడికను తొలగించాలని రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను కోరారు. ఈ ప్రాజెక్టును జనవరి 2028 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. గాంధీపేటలోని ఆధునిక గోశాలను మార్చి 2027 నాటికి పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
కూకట్పల్లి నుండి రైదుర్గ్ మీదుగా బయోడైవర్సిటీ జంక్షన్ వరకు, బేగంపేట్ మెట్రో స్టేషన్ నుండి సచివాలయం, బషీర్బాగ్ మీదుగా రాణిగంజ్ వరకు ఉన్న మార్గాలతో సహా, ప్రతిపాదిత మొదటి దశ వ్యక్తిగత ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ను రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు.
నెక్లెస్ రోడ్, రైదుర్గ్, పీపుల్స్ ప్లాజా సమీపంలో పీఆర్టీఎస్ డిపోల కోసం అనువైన స్థలాలను గుర్తించాలని, మార్గం, డిపో సాధ్యాసాధ్యాలను అధ్యయనం చేయాలని, బహుళ-స్థాయి పార్కింగ్ సౌకర్యాల కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
ఐఐఐటీ జంక్షన్ వద్ద ఫుట్బ్రిడ్జ్ ప్రతిపాదనలను కూడా ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించి, సమీపంలో బహుళ-స్థాయి పార్కింగ్ సౌకర్యాన్ని సూచించారు. కోహెడ సమీకృత పండ్ల మార్కెట్ విషయంలో, పనులను వేగంగా పూర్తి చేయడం, నాణ్యతతో నిర్మించడం, అనుసంధాన రహదారులను సమాంతరంగా పూర్తి చేయడంపై ఆయన చెప్పారు.
చెరువుల పునరుద్ధరణలో భాగంగా ప్రతిపాదించిన మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాల పనులను వేగవంతం చేయాలని, మెట్ల బావుల పునరుద్ధరణ పనులను చేపట్టాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.