హైదరాబాద్లో నవరాత్రి అన్నప్రసాద స్థలంపై చేపల వ్యర్థాలను పారవేసిన ముస్లిం మహిళ అరెస్టు
హైదరాబాదులో నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో సైనిక్పురిలోని ఆర్కే పురంలో మైసమ్మ ఆలయం బయట స్థానిక మహిళలు అన్నప్రసాదం బల్లలను ఏర్పాటు చేసారు. ఆ ప్రాంతంలోని ఏకైక ముస్లిం కుటుంబానికి చెందిన ఓ మహిళ, అక్కడ బల్లలు ఏర్పాటుపై వాగ్వాదం చేసి, ఆ తర్వాత తన మొదటి అంతస్తులోని ఇంటి నుండి చేపలు శుభ్రం చేసిన నీటిని, వ్యర్థాలను అన్న ప్రసాదం స్థలంపై విసిరేసినట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది.
ఫిర్యాదు అందుకున్న నేరెడ్మెట్ పోలీసులు ఘటనా స్థలంలో పరిశీలించారు. సదరు మహిళపై విద్వేషాన్ని ప్రేరేపించడం, మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీయడం, నేరపూరిత బెదిరింపులు, అవమానం వంటి భారతీయ న్యాయ సంహిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసారు. అనంతరం ఆమెను జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు పంపారు. సోషల్ మీడియాలో ఆమె అరెస్టుకి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
2 Muslim women threw raw fish into a temple during Navaratri while Annadanam was taking place What we have to do , deth sentence like Saudi Arabia ? https://t.co/VYnHxKI7hq— . (@Woundedlioon) October 15, 2026