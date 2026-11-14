కొత్తగూడెంలో నాగుల పుట్ట వద్ద పాలు పోసిన ముస్లిం మహిళలు
కొత్తగూడెంలో ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. నాగ దేవతలను పూజించే నాగుల చవితి పండుగ సందర్భంగా జరిగింది. రుద్రాంపూర్ ప్రాంతంలో, హిందూ మహిళలతో కలిసి కొందరు ముస్లిం మహిళలు తమ సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో ఉండి నాగుల పుట్ట వద్ద పాలు పోసి తమ భక్తిని చాటుకున్నారు. హిందూ ధర్మానికి సంబంధించిన ఈ ఆచారాల్లో వారు పాల్గొనడం స్థానికుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.
Nagulachavithi
కుల, మత విభజనలను దాటి, ఇతరుల ఆచారాలను, సంప్రదాయాలను గౌరవించడం ద్వారా వారు భారతీయ సంస్కృతి గొప్పతనాన్ని చాటిచెప్పారు. ఈ ముస్లిం మహిళల భాగస్వామ్యం, భారతదేశపు ప్రత్యేక లక్షణమైన భిన్నత్వంలో ఏకత్వంకి ఒక బలమైన నిదర్శనమని పలువురు పేర్కొన్నారు.
కులమతాలకు అతీతంగా ఇతరుల ఆచారాలు, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ పండుగల్లో భాగస్వాములు కావడం భారతీయ సంస్కృతిలోని గొప్పతనానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది. మత సామరస్యం, సోదరభావం, పరస్పర గౌరవం వెల్లివిరిసిన ఈ దృశ్యం పలువురిని ఆకట్టుకుంది. భిన్నత్వంలో ఏకత్వమే భారతదేశ ప్రత్యేకత అని చాటిచెప్పేలా ముస్లిం మహిళల భాగస్వామ్యం నిలిచింది.