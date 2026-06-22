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ప్రపంచ సంగీత దినోత్సవం సందర్భంగా ముజిగల్ అకాడమీ కూకట్పల్లి 700 మంది విద్యార్థుల నమోదు
హైదరాబాద్: ముజిగల్ అకాడమీ కూకట్పల్లి, కేపీహెచ్బీలోని చట్నీస్ బాంక్వెట్ హాల్లో "క్రెసెండో" పేరిట ఒక అద్భుతమైన సంగీత ప్రదర్శనతో ప్రపంచ సంగీత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంది. ఈ శాఖలో 700 మంది విద్యార్థుల నమోదు ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవటమనే ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సైతం ఈ వేడుకలు ప్రతిబింబించాయి.
సంగీతం యొక్క శక్తికి, కళాత్మక వ్యక్తీకరణకు అంకితమైన ఈ కార్యక్రమానికి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, అధ్యాపక బృందం , సంగీత ప్రియులు హాజరయ్యారు. దాదాపు 30 మందికి పైగా విద్యార్థులు గాత్ర మరియు వాద్య విభాగాలలో సోలో ప్రదర్శనలను చేయటం ద్వారా తమ సంగీత నైపుణ్యాలను, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, సంగీతం పట్ల తమ ప్రేమను ప్రదర్శించారు. ఈ వేడుకలో విద్యార్థుల బ్యాండ్ల ఉత్సాహపూరితమైన ప్రదర్శనలు కూడా ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి, సంగీత అభ్యసనంలోని సహకార స్ఫూర్తిని చాటిచెప్పాయి.
సంగీత విద్య పట్ల ముజిగల్ అనుసరిస్తున్న క్రమబద్ధమైన విధానం, అలాగే ప్రపంచ స్థాయి శిక్షణ, ప్రదర్శన అవకాశాలు, ఉత్సాహభరితమైన అభ్యసన వాతావరణం ద్వారా యువ ప్రతిభను మెరుగుపరచడంలో దాని నిబద్ధతపై కుటుంబాలలో పెరుగుతున్న నమ్మకాన్ని ఈ మైలురాయి ప్రతిబింబించింది.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన 'ముజిగల్ అకాడమీ' వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ యేలూరి, అకాడమీ ఈ కీలక మైలురాయిని సాధించడంలో నిరంతరం మద్దతు అందించిన విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు , సమాజానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మరపురాని ప్రదర్శనలు, స్టాండింగ్ ఒవేషన్లు, ప్రశంసా పత్రాలు అందజేయటంతో ఈ వేడుకలు ముగిశాయి. ప్రపంచ సంగీత దినోత్సవానికి మరియు అకాడమీ 700 మంది విద్యార్థులను చేర్చుకున్న మైలురాయిని చేరుకున్న సందర్భానికి క్రెసెండో 2026 ఒక సముచితమైన వేడుకగా నిలిచింది.
రాబోయే తరాల సంగీతకారులకు స్ఫూర్తినివ్వడానికి, అన్ని వయసుల అభ్యాసకులకు నాణ్యమైన సంగీత విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ముజిగల్ అకాడమీ కూకట్పల్లి కట్టుబడి ఉంది.
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