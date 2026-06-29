స్వరితం 2026 శీర్షికన తమ వార్షికోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్న ముజిగల్ మల్కాజ్గిరి అకాడమీ
హైదరాబాద్: ముజిగల్ మల్కాజ్గిరి అకాడమీ తమ వార్షికోత్సవ వేడుకలను స్వరితం 2026 పేరిట మల్కాజ్గిరిలోని అమోఘం బాంక్వెట్స్ సీసీపీఎల్లో విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఈ సంగీతోత్సవ వేడుకలలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సంగీత ప్రియులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఇంపెల్ గ్రూప్-ముజిగల్ ఎడ్యుటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకులు-మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ ఏలూరి, ప్రముఖ నేపథ్య గాయకులు వేణు శ్రీరంగం హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవ అతిథులుగా ముజిగల్ ఎడ్యుటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ జనార్దన్ రెడ్డి వైజా, సంగీత స్వరకర్త- గాయకుడు ఆర్యన్ శేఖర్, గ్లోబల్ మీడియా హెడ్, టీవీ హోస్ట్-అంతర్జాతీయ గాయకుడు శరత్ పసుమంతి, మరియు టీఆర్ఎస్ఎంఏ అధ్యక్షుడు ఎస్. మధుసూదన్ హాజరయ్యారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ హిందుస్థానీ శాస్త్రీయ క్లారినెట్ విద్వాంసులు శ్రీ పండిట్ ఎం. జానకి రాములు, షిర్డీ సాయిబాబా ఉన్నత పాఠశాల కరస్పాండెంట్, కార్యదర్శి లింగంపల్లి శ్రీధర్, లయన్ లింగంపల్లి అశోక్ కుమార్, నేపథ్య గాయకులు కామేష్ మంథాలు ప్రత్యేక అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సాయంత్రం ముజిగల్ విద్యార్థులు అద్భుతమైన గాత్ర, వాద్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. వారు తమ ఆత్మవిశ్వాసం, సంగీత నైపుణ్యాలు ప్రదర్శించటం ద్వారా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ముజిగల్ ఉపాధ్యాయులు కూడా ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ఈ వేడుకకు మరింత శోభను చేకూర్చారు.
వార్షికోత్సవ వేడుకలలో భాగంగా విద్యార్థుల అంకితభావం, నిరంతర అభ్యాసం, సంగీత విజయాలకు గుర్తింపుగా వారికి సర్టిఫికెట్లు అందజేసి సత్కరించారు. ముఖ్య అతిథులు, ఇతర ప్రముఖులు ఈ సర్టిఫికెట్లను అందజేసి విద్యార్థులను అభినందించటంతో పాటుగా ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల కృషిని ప్రశంసించారు. స్వరితం 2026 విజయాన్ని అభినందిస్తూ, యువ సంగీత ప్రతిభను ప్రోత్సహించటానికి, విద్యార్థులకు ప్రొఫెషనల్ వేదికలపై ప్రదర్శన ఇచ్చే అవకాశాలను అందించడానికి ముజిగల్ మల్కాజ్గిరి అకాడమీ చూపుతున్న నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తూ ఈ కార్యక్రమం ముగిసింది.
Sai Durgha Tej: సంబరాల ఏటిగట్టు ఫైనల్ షెడ్యూల్ ప్రారంభం, డిసెంబర్లో రిలీజ్
జీ5 స్ట్రీమింగ్ లో ఆసక్తిని పెంచుతోన్న వీరభద్రుని రహస్యం
వీరభ్రదపురం.. అందమైన పల్లెటూరు.. అయితే ఆ ఊరు వెనుక తెలియని ఓ రహస్యం ఉంది..అదే వీరభద్రుడు. ఊరిని కాపాడే వీరభద్రుడు నుంచి తప్పు చేయాలనుకున్నవారు తప్పించుకోలేరు.. ఊళ్లోని ధర్మ గంట మోగిందంటే.. తప్పు చేసిన వాళ్లు అంతం కాక తప్పదు. దీంతో ఊళ్లోని ప్రజలు క్రమశిక్షణతో మెలుగుతుంటారు. అలాంటి ఊర్లోకి వెన్నెల అనే అమ్మాయి (అనీ) వస్తుంది.
Vijay Deverakonda: తొమ్మిదేళ్లలో మనం లైఫ్ లో ఎంతో మారిపోయాం : విజయ్ దేవరకొండ
Nabha Natesh: నాగబంధం షూటింగ్ లో చాలా నియమనిష్టలతో పని చేశాం :నభా నటేష్
ఇస్మార్ట్ శంకర్..లో నాకు ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది. దాని వల్ల భుజానికి గాయం అయింది. ఆ కారణంగా దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు బ్రేక్ తీసుకున్నాను. ఫిజికల్గా, మెంటల్గా పూర్తిగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడే సినిమాలు చేయాలి. స్క్రీన్పై ఎనర్జీతో కనిపించినప్పుడే పాత్రకు న్యాయం చేయగలనని భావిస్తాను. అందుకే పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాతే మళ్లీ నటించడం ప్రారంభించాను అని హీరోయిన్ నభా నటేష్ తెలిపారు.
ఒకరి మరణం ఆ వ్యక్తి కుటుంబానికి తీరని లోటు : కృషి తాపండా
ఒకరి మరణం ఆ వ్యక్తి కుటుంబానికి తీరని లోటు అని కన్నడ నటి కృషి తాపండా సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. ఈమె స్నేహితుడు వైశాఖ విగతజీవిగా కనిపించడం కర్నాటక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. అతడి మృతిపై కొద్ది రోజులుగా నెట్టింట పలు రకాలుగా ప్రచారం సాగుతోంది. నటిని టార్గెట్ చేసేలా కొంతమంది పోస్టులు పెట్టడం చర్చనీయాంశమైంది.