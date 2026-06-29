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  4. Muzigal Malkajgiri Academy Celebrates Annual Day, SWARITHAM 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Monday, 29 June 2026 (23:06 IST)

స్వరితం 2026 శీర్షికన తమ వార్షికోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్న ముజిగల్ మల్కాజ్‌గిరి అకాడమీ

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BY: ఐవీఆర్
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (23:01 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (23:06 IST)
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హైదరాబాద్: ముజిగల్ మల్కాజ్‌గిరి అకాడమీ తమ వార్షికోత్సవ వేడుకలను స్వరితం 2026 పేరిట మల్కాజ్‌గిరిలోని అమోఘం బాంక్వెట్స్ సీసీపీఎల్‌లో విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఈ సంగీతోత్సవ వేడుకలలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సంగీత ప్రియులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.
 
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఇంపెల్ గ్రూప్-ముజిగల్ ఎడ్యుటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకులు-మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ ఏలూరి, ప్రముఖ నేపథ్య గాయకులు వేణు శ్రీరంగం హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవ అతిథులుగా ముజిగల్ ఎడ్యుటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ జనార్దన్ రెడ్డి వైజా, సంగీత స్వరకర్త- గాయకుడు ఆర్యన్ శేఖర్, గ్లోబల్ మీడియా హెడ్, టీవీ హోస్ట్-అంతర్జాతీయ గాయకుడు శరత్ పసుమంతి, మరియు టీఆర్ఎస్ఎంఏ అధ్యక్షుడు ఎస్. మధుసూదన్ హాజరయ్యారు.
 
ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ హిందుస్థానీ శాస్త్రీయ క్లారినెట్ విద్వాంసులు శ్రీ పండిట్ ఎం. జానకి రాములు, షిర్డీ సాయిబాబా ఉన్నత పాఠశాల కరస్పాండెంట్, కార్యదర్శి లింగంపల్లి శ్రీధర్, లయన్ లింగంపల్లి అశోక్ కుమార్, నేపథ్య గాయకులు కామేష్ మంథాలు ప్రత్యేక అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సాయంత్రం ముజిగల్ విద్యార్థులు అద్భుతమైన గాత్ర, వాద్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. వారు తమ ఆత్మవిశ్వాసం, సంగీత నైపుణ్యాలు ప్రదర్శించటం ద్వారా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ముజిగల్ ఉపాధ్యాయులు కూడా ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ఈ వేడుకకు మరింత శోభను చేకూర్చారు.
 
వార్షికోత్సవ వేడుకలలో భాగంగా విద్యార్థుల అంకితభావం, నిరంతర అభ్యాసం, సంగీత విజయాలకు గుర్తింపుగా వారికి సర్టిఫికెట్లు అందజేసి సత్కరించారు. ముఖ్య అతిథులు, ఇతర ప్రముఖులు ఈ సర్టిఫికెట్లను అందజేసి విద్యార్థులను అభినందించటంతో పాటుగా ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల కృషిని ప్రశంసించారు. స్వరితం 2026 విజయాన్ని అభినందిస్తూ, యువ సంగీత ప్రతిభను ప్రోత్సహించటానికి, విద్యార్థులకు ప్రొఫెషనల్ వేదికలపై ప్రదర్శన ఇచ్చే అవకాశాలను అందించడానికి ముజిగల్ మల్కాజ్‌గిరి అకాడమీ చూపుతున్న  నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తూ ఈ కార్యక్రమం ముగిసింది.
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