నా లక్ష్యం కాంగ్రెస్ సర్కారుని తుడిచిపెట్టడమే, బీఆర్ఎస్ వస్తే రానివ్వండి: కల్వకుంట్ల కవిత
తెలంగాణ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీని తుడిచేయాలనీ, కాంగ్రెస్ సర్కారును మళ్లీ రాకుండా చేయడమే తన లక్ష్యమని టీఆర్ఎస్ నాయకురాలు కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. తెలంగాణ బిడ్డల బలిదానాలకు కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీయేననీ, ఆ పార్టీని తెలంగాణ నుంచి తరిమేయాలని పిలుపునిచ్చారు. బీసీల గురించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదనీ, బీసీలకు 50 శాతం రిజర్వేషన్ కోసం కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెస్తామన్నారు.
సామాజిక న్యాయం, లౌకిక వాదమే తమ ఎజెండా అని చెప్పిన కల్వకుంట్ల కవిత, తన బొందిలో ప్రాణం వుండగా తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరేదే లేదని అన్నారు. అసలు తనను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఎందుకు పక్కన పెట్టారో తెలియదనీ, తనకు పార్టీతో కానీ, కుటుంబ సభ్యులతో కానీ ఎట్లాంటి విభేదాలు లేవని అన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో మాత్రం టీఆర్ఎస్ విజయం సాధిస్తుందనీ, తన తండ్రి కేసీఆర్ మాదిరిగా తను కూడా చరిత్ర సృష్టిస్తానంటూ చెప్పారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని మాత్రం భూస్థాపితం చేస్తామనీ, అదేసమయంలో భారాస గెలిచినా తమకు అభ్యంతరం ఏమీ లేదని అన్నారు.