జీలకర్రబెల్లం తర్వాత బిగ్ ట్విస్ట్.. పెళ్లి పీటల మీద నుంచి లేచి ప్రియుడితో పారిపోయిన వధువు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లా మైలారంలో ఓ వధువు పెళ్లి మండపం నుంచి లేచిపోయింది. జీలకర్ర బెల్లం తర్వాత ఈ ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. పెళ్లితంతు ప్రక్రియలో భాగంగా జీలకర్ర బెల్లం కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత వరుడు తాళి కట్టేందుకు సిద్ధమవుతుండగా వధువు పీటల మీద నుంచి లేచి వెళ్లిపోవడంతో వివాహ వేడుకలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది.
మైలవరంలోని ఓ వివాహ వేడుక బంధు మిత్రులతో కోలహలం మధ్య ఘనంగా జరుగుతుంది. ముహుర్తం సమయంలో వధువులు ఒకరి తలపై ఒకరు జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకున్నారు. అదేసమయంలో ఓ యువకుడు హఠాత్తుగా మండపం వద్దకు వచ్చాడు.
అతడిని చూసిన వెంటనే వధువు పీటల మీద నుంచి లేచి వచ్చావా.. అంటూ అతడి వద్దకు వెళ్లింది. ఇతను మా ఊరివాడే. మేమిద్దరం ప్రేమించుకున్నాం. అని అందరి ముందు చెప్పడంతో వరుడుతో పాటు బంధువులంతా నిశ్చేష్టులయ్యారు.
ఈ పరిణామంతో ఆగ్రహానికి గురైన వరుడి తరపు వారు ప్రియుడిపై చేయి చేసుకోవడంతో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కళ్యాణమండపానికి చేరుకుని పరిస్థితి చక్కదిద్దారు. తమ కొడుకు పెల్లి కోసం రూ.20 లక్షల వరకు ఖర్చు చేశారని, తీరా చివరి నిమిషంలో ఇలా పరువు తీశారని వరుడి తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
చివరకు పెళ్లి ఆగిపోవడంతో శనివారం గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో ఇరు వర్గాల పంచాయతీ నిర్వహించుకుని వివాదాన్ని పరిష్కరించుకున్నాయి. ప్రేమించిన వాడి కోసం వధువు పెళ్లి మండపం నుంచి వెళ్ళిపోయిన ఈ ఘటన జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.