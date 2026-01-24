నల్గొండ జిల్లాలో ఘోస్ట్ స్కూల్స్... 315 పాఠశాలల్లో నో స్టూడెంట్స్
నల్గొండ జిల్లాలో విద్యార్థుల నమోదు లేని ప్రభుత్వ పాఠశాలల సంఖ్య స్థిరంగా పెరుగుతుండటం, ముఖ్యంగా పేద, అణగారిన కుటుంబాల పిల్లలకు ఉచిత విద్యను అందించడంలో విద్యాశాఖ విఫలమవడంపై తీవ్ర ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థుల నమోదు సున్నాగా ఉన్నట్లు నివేదించిన 5,149 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో, ఏకంగా 315 పాఠశాలలు నల్గొండ జిల్లాలోనే ఉన్నాయి.
ఇది మొత్తం సంఖ్యలో దాదాపు ఏడు శాతానికి సమానం. ఈ జిల్లా ఇప్పుడు దేశంలోనే ఈ ఘోస్ట్ స్కూల్స్ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.కేవలం 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలోనే జిల్లాలో విద్యార్థుల నమోదు లేని పాఠశాలల సంఖ్య 315కు పెరిగింది.ఇది విద్యార్థులు లేరనే కారణంతో పాఠశాలలు మూసివేస్తున్న నిరంతర ధోరణిని ప్రతిబింబిస్తోంది.
కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ లోక్సభలో సమర్పించిన ఒక ప్రకటన ప్రకారం, ఈ 315 విద్యార్థులు లేని పాఠశాలల్లో దాదాపు 300 ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలే. మిగిలిన విద్యా సంస్థలలో, నాలుగు ఉన్నత పాఠశాలలు, ఎనిమిది ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాలలు ఉన్నాయి.
ఇటువంటి సుమారు 150 పాఠశాలలు చందంపేట, దేవరకొండ, పెదవూర, నేరేడుకొమ్ము, తిరుమలగిరి (సాగర్), గుండ్లపల్లి అనే ఆరు గిరిజన ఆధిపత్య మండలాల్లో కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి.