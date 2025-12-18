ఐ బొమ్మ రవికి 12 రోజుల కస్టడీ విధించిన నాంపల్లి కోర్టు... మొత్తం లాగేయాలని..?
ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమమైన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ద్వారా హెచ్ డీ సినిమాలను పైరసీ చేసిన కేసులో ఐ బొమ్మ రవిపై కేసులు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. ఐ బొమ్మ రవిపై మరో నాలుగు కేసులు నమోదు కాగా.. నాలుగు కేసుల్లో 12 రోజుల పాటు కస్టడీకి నాంపల్లి కోర్టు అనుమతించింది.
ఒక్కో కేసులో ఐబొమ్మ రవిని మూడు రోజులపాటు విచారించాలని నాంపల్లి కోర్టు పోలీసులకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 18 గురువారం నుంచి ఐబొమ్మ రవిని 12 రోజుల పాటు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు వివిధ అంశాలపై ప్రశ్నించనున్నట్లు సమాచారం.
నాంపల్లి కోర్టు మరో 12 రోజులపాటు కస్టడీ విధించిన నేపథ్యంలో.. పైరసీ నెట్వర్క్ వెనుక ఉన్న పూర్తి వివరాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు.. తదితర పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవాలని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే క్యూబ్ నెట్వర్క్ను శాటిలైట్ లింక్ను హ్యాకింగ్ చేసి హెచ్ డీ ఫార్మాట్ లో మూవీని రికార్డు చేసినట్లు సమాచారం అందుతోంది.