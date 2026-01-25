నాంపల్లిలో అగ్నిప్రమాదం.. గోడలకు రంధ్రాలు వేసి మృతదేహాల వెలికితీత
హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాద ఘటన తీవ్ర విషానాన్ని మిగిల్చింది. దాదాపు 20 గంటలకు పైగా సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తూ మృతదేహాలను వెలికి తీస్తున్నారు. భవనంలోని సెల్లార్లో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు గోడలకు రంధ్రాలు చేసి లోపలికి ప్రవేశించిన రెస్క్యూ బృందాలు, ముగ్గురి మృతేదహాలను గుర్తించాయి. మిగిలిన వారి ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు.
సెల్లార్ మొత్తం ఫర్నీచర్లో నిండి ఉండటంతో దట్టమైన పొగ అలుముకోవడంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. దీంతో లోపల చిక్కుకున్న వారిని కాపాడేందుకు సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. ప్రమాదంలో మరణించిన వారి మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు.
మరోవైపు, ఈ ప్రమాద ఘటనపై రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. నగరంలో అక్రమ కట్టడాల వల్లే ఇలాంటి ఘోర ప్రమాదాలు పదేపదే జరుగుతున్నాయని మండిపడింది. అధికారుల నిర్లక్ష్యం వీడి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది.