Medaram Jatara: సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర.. మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. విచారణ కమిటీ
ములుగు జిల్లాలోని మేడారంలో ఇటీవల జరిగిన సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర సందర్భంగా 13 ఏళ్ల బాలికపై జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న లైంగిక దాడికి సంబంధించిన నివేదికలను జాతీయ మహిళా కమిషన్ (ఎన్సిడబ్ల్యూ) సుమోటోగా స్వీకరించింది.
బుధవారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో, ఈ సంఘటనలో ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఐదుగురు యువకులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని ఆరోపిస్తున్న అన్ని మీడియా, సోషల్ మీడియా నివేదికలను తాము పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు కమిషన్ తెలిపింది.
ఎన్సిడబ్ల్యూ చైర్పర్సన్ విజయ రహత్కర్ ఈ విషయాన్ని పరిశీలించడానికి ఒక విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీకి కమిషన్ సభ్యురాలు డెలినా ఖోంగ్డప్ అధ్యక్షత వహిస్తారు.
ఎన్సిడబ్ల్యూ సీనియర్ కోఆర్డినేటర్ కంచన్ ఖత్తర్ సభ్యురాలిగా వ్యవహరిస్తారు. జిల్లా న్యాయ సేవా ప్రాధికార సంస్థ నామినేట్ చేసిన ఒక న్యాయవాది కూడా ఈ కమిటీకి సహాయం చేయవచ్చు. విచారణ ప్రక్రియ ఫిబ్రవరి 5న ప్రారంభం కానుంది.
ఆరోపించబడిన సంఘటనకు దారితీసిన పరిస్థితులను పరిశీలించడం, సంబంధిత అధికారులు తీసుకున్న చర్యలను అంచనా వేయడం, వాస్తవాలను నిర్ధారించడానికి సంబంధిత అధికారులు, వ్యక్తులతో సంభాషించడం, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా నిరోధించడానికి నివారణ చర్యలను సిఫార్సు చేయడం వంటి బాధ్యతలను ఈ కమిటీకి అప్పగించారు. దాని పరిశోధనలు, సిఫార్సులు తగిన చర్యల కోసం కమిషన్కు సమర్పించబడతాయని ఆ ప్రకటనలో తెలిపారు.