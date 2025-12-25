మందుబాబులకు సీపీ సజ్జనార్ వార్నింగ్.. డ్రంకెన్ డ్రైవ్లో పట్టుబడితే జైలుకే...
కొత్త సంవత్సరం వేడుకలను జరుపుకునే ప్రక్రియలో భాగంగా, డ్రంకెన్ డ్రైవ్ టెస్టులో పట్టుబడితే రూ.10 వేలు అపరాధం విధించడం, వాహనాన్ని సీజ్ చేయడంతో పాటు జైలుశిక్ష కూడా పడుతుందని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ హెచ్చరించారు.
బుధవారం రాత్రి బంజారాహిల్స్లోని టీజీ స్టడీ సర్కిల్ పరిసరాల్లో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో ఆయన పాల్గొని పోలీస్ సిబ్బంది పనితీరును పరిశీలించారు. తనిఖీల విధానంపై సూచనలు ఇవ్వడంమే కాకుండా, మద్యం సేవించి వాహనాలు నడుపుతూ పట్టుబడిన వారికి స్వయంగా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రతి రోజూ మీడియాలో చెబుతున్నాం. అయినా చదువుకున్నవారు కూడా ఇలా మద్యం సేవించి డ్రైవ్ చేస్తే ఎలా అని ప్రశ్నించారు. నిర్లక్ష్యం వలల్ తమ ప్రాణాలతో పాటు ఇతరుల ప్రాణాలకు కూడా ముప్పు తెచ్చే ప్రమాదం ఉదన్నారు.
పబ్లు, పార్టీలకు వెళ్లేవారు తప్పనిసరిగా డ్రైవర్లను వెంట తీసుకుని రావాలని లేదా క్యాబ్లు బుక్ చేసుకోవాలని సూచించారు. సామాన్య ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగేలా ప్రవర్తించవద్దని ఆయన హెచ్చరించారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో డిసెంబరు 31వ తేదీ రాత్రి వరకు స్పెషల్ డ్రైవ్ కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. నగర వ్యాప్తంగా 120 ప్రాంతాల్లో ముమ్మర తనిఖీలు నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు.
ముఖ్యంగా, డ్రెంకెన్ డ్రైవ్పై ఎలాంటి ఉపేక్ష ఉండదని సీపీ హెచ్చరించారు. ఒక వేళ అలా పట్టుబడితే మాత్రం వారి వాహనాన్ని సీజ్ చేయడంతో పాటు రూ.10 వేల అపరాధం విధిస్తామన్నారు. అలాగే, ఆరు నెలల జైలుశిక్ష కూడా తప్పదని స్పష్టం చేశారు. సేవించిన మద్యం మోతాదును బట్టి శాశ్వతంగా లైసెన్స్ రద్దుకు రవాణా శాఖకు సిఫార్సు చేస్తామని తెలిపారు.