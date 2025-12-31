కొత్త సంవత్సర సంబరాలు... మందుబాబులకు ఉచిత రవాణా సేవలు.. ఎక్కడ?
నూతన సంవత్సర వేడుకల సంబరాల్లో మద్యం సేవించిన మందు బాబులు తిరిగి సురక్షితంగా ఇంటికి చేరుకునేందుకు ఉచిత రవాణా సేవలు అందించనున్నట్టు తెలంగాణ గిగ్ అండ్ ఫ్లాట్ఫాం వర్కర్స్ యూనియన్ వెల్లడించింది. డిసెంబరు 31వ తేదీ బుధవారం రాత్రి 11 నుంచి అర్థరాత్రి ఒంటి గంట వరకు ఈ సేవలు అందిస్తామని తెలిపారు.
దీనికోసం క్యాబ్లు, ఆటోలు, ఈవీ బైక్లు కలిపి మొత్తం 500 వాహనాలను సిద్ధం చేసినట్టు పేర్కొంది. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ పరిధుల్లో సేవలు అందిస్తామని, ఈ ఉచిత సేవలు పొందాలనుకునేవారు 89770 09804 అనే నంబరుకు కల్ చేసి పొందవచ్చని వెల్లడించారు.
మరోవైపు, న్యూ ఇయర్ వేడుకల నేపథ్యంలో మందుబాబులకు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మద్యం తాగి వాహనాలతో రోడ్ల పైకి వస్తే ఉపేక్షించేది లేదన్నారు. నగరంలోని 120 ప్రాంతాల్లో ఇవాళ రాత్రి ప్రత్యేక డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు చేపడతామని చెప్పారు.
మద్యం తాగి పట్టుబడితే భారీ జరిమానాతో పాటు వాహనాలను జప్తు చేస్తామన్నారు. జైలు శిక్ష, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు తదితర చర్యలు చేపడతామని పేర్కొన్నారు. ర్యాష్ డ్రైవింగ్, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో న్యూసెన్స్ చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీపీ హెచ్చరించారు.