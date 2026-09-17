వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీతో పొత్తు ఉండనే ఉండదు : కేటీఆర్
వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకునే ప్రసక్తే లేదని భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఆయన హర్యానా రాష్ట్రంలోని ఓపీ జిందాల్ గ్లోబల్ యూనివర్శిటీలో బుధవారం జరిగిన ఇన్నోవేషన్ ఇన్ గవర్నెన్స్ ది స్టోరీ ఆఫ్ ఏ స్టార్టప్ స్టేట్ అనే అంశంపై కీలక ప్రసంగం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగిస్తూ, తెలంగాణలో వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాజపాతో తమ పార్టీకి పొత్తు ఉండదన్నారు. ప్రస్తుతం లోక్సభలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు 24 శాతం ప్రాతినిధ్యం ఉందని.. మొత్తం లోక్సభ స్థానాల సంఖ్యను దేశవ్యాప్తంగా దామాషా ప్రకారం పెంచితే.. డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వడంలో భారాసకు ఎలాంటి అభ్యంతరం ఉండదన్నారు.
'ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ఏఐపై అనేక ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కానీ, ప్రతి పెద్ద సాంకేతిక పరివర్తన సమయంలోనూ ఇలాగే ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఏఐ విషయంలోనూ అదే జరుగుతోంది. మనం దాన్ని స్వీకరించి ముందుకు సాగాలి' అని కేటీఆర్ సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలంగాణ ప్రగతి ప్రస్థానాన్ని... సాగు, తాగునీరు, వ్యవసాయం, విద్యుత్ రంగాల్లో భారాస హయాంలో చేపట్టిన వివిధ కార్యక్రమాలను కేటీఆర్ వివరించారు. కాళేశ్వరం గురించి ప్రస్తావిస్తూ... కరవు ప్రభావిత ప్రాంతాలకు గోదావరి జలాలను ఎలా తరలించాలనే చారిత్రక సవాలుకు ఇంజినీరింగ్ పరిష్కారం ఈ ప్రాజెక్టు అని ఆయన అభివర్ణించారు.