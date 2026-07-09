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తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ ఎన్నికల ప్రక్షాళన.. SIRకి జూలై 24న గడువు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ ఎన్నికల ప్రక్షాళన అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. పౌరులు తమ ఓటు హక్కును కాపాడుకోవడానికి సమయం దగ్గర పడుతోంది. ఎన్నికల సంఘం ప్రారంభించిన ప్రత్యేక విస్తృత పునర్విమర్శ (SIR) డ్రైవ్ కింద, తప్పనిసరి అయిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్ను సమర్పించడానికి జూలై 24ను కఠినమైన గడువుగా నిర్ణయించారు. ఈ కీలక గడువును కోల్పోయిన ఓటర్లకు తక్షణ పరిణామాలు ఎదురవుతాయి.
జూలై 31న ప్రచురించనున్న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా నుండి వారి పేర్లను పూర్తిగా తొలగిస్తారు. బూత్ స్థాయి అధికారులు ఇంటింటికీ వెళ్లి జరిపే ఈ విస్తృత ధృవీకరణ ప్రక్రియ, దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలలో రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న మొట్టమొదటి సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా పునర్విమర్శను సూచిస్తుంది.
బూత్ స్థాయి అధికారులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు స్వయంగా గానీ, లేదా తెలంగాణ ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి (CEO) పోర్టల్ ద్వారా నేరుగా ఆన్లైన్లో గానీ ఈ ఫారమ్ను పూర్తి చేయడం ద్వారా మాత్రమే మీ ప్రస్తుత ఓటరు రికార్డు చురుకుగా ఉంటుందని నిర్ధారించుకోవచ్చు.
గడువులోగా ప్రస్తుత ఫోటోతో పాటు సంతకం చేసిన ఫారమ్ను సమర్పించడంలో విఫలమైతే, మీ రిజిస్ట్రేషన్ రద్దవుతుంది. ప్రాథమిక రిజిస్ట్రేషన్ అవసరాలకు మించి, రాష్ట్ర ఎన్నికల డేటాను క్రమబద్ధీకరించడానికి ఎన్నికల సంఘం కఠినమైన మార్గదర్శకాలను ముందుకు తెచ్చింది.
విదేశీ పౌరులు ఓటరు గణన ప్రక్రియలో పాల్గొనకుండా స్పష్టంగా నిషేధించబడ్డారు. ద్వంద్వ నమోదుకు సంబంధించి అధికారులు స్పష్టమైన హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలలో క్రియాశీల ఓటరు ప్రొఫైల్లను కలిగి ఉన్నట్లు తేలిన వ్యక్తులు తమ ఓటును కొనసాగించడానికి ఒకే కేంద్రాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఎందుకంటే నకిలీ ఓటరు నమోదులను కలిగి ఉండటం తీవ్రమైన చట్టపరమైన పరిణామాలకు దారితీస్తుంది.
రెండో పెళ్ళి చేసుకున్న కలర్స్ స్వాతి
టాటా ప్లే బింజ్లోకి ఈటీవీ విన్: ఇక జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు హిట్ చిత్రాలు
భారత దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ భాషా కంటెంట్ ఓటీటీ వినియోగాన్ని పెంచుతున్న నేపథ్యంలో, టాటా ప్లే బింజ్ తన ప్రాంతీయ వినోద పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా ఈటీవీ నెట్వర్క్ నుంచి వచ్చిన తెలుగు-ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'ఈటీవీ విన్'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా సబ్స్క్రైబర్లు దేశంలోని అత్యంత విస్తృతమైన తెలుగు వినోద లైబ్రరీలలో ఒకదానికి ఒకే చోట నుంచి సులభంగా యాక్సెస్ పొందవచ్చు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేక్షకులు తమ భాష, సంస్కృతి మరియు అనుభవాలకు దగ్గరగా ఉన్న కథల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల ప్రాంతీయ కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో కీలకమైన వృద్ధి కారకంగా మారింది.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.