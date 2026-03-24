హైదరాబాదులో ఇంధనం లేదా ఎల్పీజీ కొరత లేదు.. సజ్జనార్
హైదరాబాద్లో ఇంధనం లేదా ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరత ఏదీ లేదని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ స్పష్టం చేశారు. తగినంత నిల్వలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, నగరం అంతటా సరఫరా సజావుగా సాగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పౌరులు ఆందోళన చెందవద్దని లేదా ఇంధన కేంద్రాల వద్దకు ఎగబడొద్దని కమిషనర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇటువంటి చర్యలు అనవసరమైన రద్దీకి, అంతరాయాలకు దారితీయవచ్చని ఆయన హెచ్చరించారు. నిరంతరాయ సరఫరాను నిర్ధారించేందుకు, సంబంధిత విభాగాలన్నింటితో సమన్వయం చేసుకుంటూ అధికారులు పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
పౌరులు కూడా సంయమనం పాటించాలని, పుకార్లను వ్యాప్తి చేయడం లేదా నమ్మడం మానుకోవాలని, సాధారణ పరిస్థితులను కొనసాగించడంలో అధికారులకు సహకరించాలని సూచించారు.
మరోవైపు.. హైదరాబాద్ నగరంలో శ్రీరామనవమి శోభాయాత్ర కోసం ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే అటు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ).. హైదరాబాద్ పోలీసులు.. కలిసి శ్రీరామనవమి శోభాయాత్రకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై సమీక్షించారు. ఈ ఏడాది ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు.