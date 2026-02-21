పడిపోయిన టమోటా ధరలు.. మహిళలకు ఉచితంగా టమోటాలు
టమోటా ధరలు తగ్గిపోతున్నాయి. శుక్రవారం మార్కెట్లో కనీస మద్దతు ధరను పొందలేకపోయిన కారణంగా మహబూబాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు రైతులు మహిళలకు ఉచితంగా టమోటాలు పంపిణీ చేశారు.
మహబూబాబాద్లోని కొత్తగూడకు చెందిన రైతులు - పోగుల కొండ సారయ్య, మోహన్ సురేందర్ - ఒక ఎకరంలో టమోటాలు పండించారు. వారు కొత్తగూడలోని మార్కెట్కు వచ్చి 20 కిలోల టమోటాలు ఉన్న ట్రేను రూ.100కి అమ్మడానికి ప్రయత్నించారు.
టమోటాలు కొనడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఆ తర్వాత వారు ధరను రూ.50కి తగ్గించారు కానీ స్పందన రాలేదు. వేరే మార్గం లేకపోవడంతో, రైతులు మహిళలకు ఉచితంగా టమోటాలు పంపిణీ చేశారు.