మంత్రి కొండా సురేఖ అరెస్టు తప్పదా?
తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి కొండా సురేఖకు వ్యతిరేకంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని నాంపల్లి ప్రజాప్రతినిధుల కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ అరెస్ట్ వారెంట్ను జారీచేసింది. పలుమార్లు నోటీసులు పంపించినప్పటికీ ఆమె కోర్టుకు హాజరుకాలేదు. దీంతో ఆమెకు వ్యతిరేకంగా కోర్టు ఈ వారెంట్ను జారీచేసింది.
రాష్ట్ర మంత్రిగా ఉన్న కొండా సురేఖ తనపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు శారంటూ భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ పరువు నష్టం దావా వేశారు. దీన్ని విచారణకు స్వీకరించిన కోర్టు... కేసు విచారణకు హాజరుకావాలంటూ పలుమార్లు నోటీసులు జారీచేసింది. అయితే ఆమె హాజరుకాలేదు. దీంతో కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ను జారీచేస్తూ తదుపరి విచారణను వచ్చే యేడాది ఫిబ్రవరి 5వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.
కాగా, గతంలో కూడా సినీ హీరో అక్కినేని నాగార్జున కుటుంబంపై కూడా ఆమె వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో ఆమెపై హీరో నాగార్జున పరువు నష్టం దావా వేశారు. ఈ కేసులో ఇదే విధంగా కోర్టు నుంచి సమన్లు వచ్చాయి. అయితే, కొండా సురేఖ వెనక్కి తగ్గి అక్కినేని నాగార్జున కుటుంబానికి క్షమాపణలు చెప్పడంతో ఈ వివాదం సద్దుమణిగిపోయింది.