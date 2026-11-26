బాల్య వివాహ రహిత తెలంగాణే మన లక్ష్యం
బాల్య వివాహాల నిర్మూలన ప్రభుత్వ బాధ్యత మాత్రమే కాదు.. ప్రతి బాలబాలిక భవిష్యత్తును కాపాడాల్సిన సామాజిక బాధ్యత. బాల్యం అనేది చదువుకోవడానికి, ఆటలాడుకోవడానికి, తమ కలలను సాకారం చేసుకోవడానికి ఎంతో విలువైన దశ. కానీ నేటికీ అనేక మంది బాలికలు బాల్య వివాహాల కారణంగా తమ బాల్యాన్ని, విద్యను, స్వేచ్ఛను కోల్పోతున్నారు. బాల్య వివాహం ఒక సామాజిక దురాచారం మాత్రమే కాదు.. బాలల ప్రాథమిక హక్కులను హరించే చట్టవిరుద్ధమైన చర్య.
చిన్న వయసులో వివాహం వల్ల బాలికలు ముందస్తు గర్భధారణ, ఆరోగ్య సమస్యలు, తల్లి-శిశు మరణాల ప్రమాదం, గృహహింస, లైంగిక దోపిడీ వంటి ముప్పులను ఎదుర్కొంటున్నారు. విద్యకు దూరమై ఆర్థిక స్వావలంబన కోల్పోతున్నారు. ప్రతి బాలికకు 18 ఏళ్లు నిండే వరకు సురక్షితమైన బాల్యాన్ని, నాణ్యమైన విద్యను అందించడం మనందరి బాధ్యత.
బాల్య వివాహ నిర్మూలనకు జాతీయ సంకల్పం
భారత ప్రభుత్వం 2024 నవంబర్ 27న 'బాల్ వివాహ్ ముక్త్ భారత్' ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. 2030 నాటికి బాల్య వివాహాలను నిర్మూలించాలనే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. ఐక్యరాజ్యసమితి కూడా నవంబర్ 27ను అంతర్జాతీయ బాల్య, ముందస్తు, బలవంతపు వివాహాల నిర్మూలన దినోత్సవంగా ప్రకటించింది.
బాల్య వివాహాల నిరోధానికి బాల్య వివాహ నిషేధ చట్టం (PCMA), 2006, బాలల లైంగిక రక్షణకు POCSO చట్టం, 2012 కీలకమైనవి. 2024 అక్టోబర్ 18న సుప్రీంకోర్టు కూడా బాల్య వివాహాల నివారణ, బాధితుల రక్షణ, పునరావాసం కోసం సమగ్ర మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
డిజిటల్ ప్రపంచంలోనూ బాలలకు రక్షణ అవసరం
ఇంటర్నెట్, సోషల్ మీడియా వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పిల్లలు ఆన్లైన్ లైంగిక వేధింపులు, దోపిడీ, CSEAM వంటి ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. బాల్య వివాహాల నివారణతో పాటు డిజిటల్ ప్రపంచంలో బాలల భద్రతకు కూడా సమాన ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకు ఆన్లైన్ భద్రతపై అవగాహన కల్పించాలి.
బాల్య వివాహ రహిత తెలంగాణ కోసం ఐదు కార్యాచరణలు
1. గ్రామస్థాయి పర్యవేక్షణ: ప్రతి గ్రామంలో బాలల పరిరక్షణ కమిటీలను బలోపేతం చేసి బాల్య వివాహాలను ముందుగానే గుర్తించాలి.
2. అధికారుల జవాబుదారీతనం: బాల్య వివాహ నిరోధక అధికారుల పనితీరును సమీక్షించి చట్టాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలి.
3. బాలికల విద్య: మధ్యలో చదువు మానేసిన బాలికలను తిరిగి పాఠశాలల్లో చేర్పించి విద్యకు ప్రోత్సహించాలి.
4. బాధితులకు పునరావాసం: రక్షించబడిన బాలలకు కౌన్సెలింగ్, ఆరోగ్య సేవలు, న్యాయ సహాయం, విద్య అందించాలి.
5. శాఖల మధ్య సమన్వయం: పోలీస్, విద్య, మహిళా మరియు శిశు అభివృద్ధి, పంచాయతీరాజ్ శాఖలు, బాలల హక్కుల కమిషన్లు సమన్వయంతో పనిచేయాలి.
చర్చలు కాదు.. కార్యాచరణ ముఖ్యం!
బాల్య వివాహాల నిర్మూలన, CSEAM నియంత్రణపై రాష్ట్రస్థాయి సమావేశాలు కేవలం చర్చలకే పరిమితం కాకూడదు. స్పష్టమైన రాష్ట్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలి. 100 రోజుల ప్రత్యేక కార్యాచరణ ద్వారా గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్రస్థాయి వరకు బాలల రక్షణ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాలి. ప్రతి శాఖకు నిర్దిష్ట బాధ్యతలు, కాలపరిమితితో కూడిన లక్ష్యాలు నిర్దేశించాలి.
బాల్య వివాహాలను అరికట్టడం ప్రభుత్వ అధికారుల బాధ్యత మాత్రమే కాదు. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రజాప్రతినిధులు, మత పెద్దలు, యువత, ప్రతి పౌరుడు ఇందులో భాగస్వాములు కావాలి. ఎక్కడైనా బాల్య వివాహం జరుగుతున్నట్లు తెలిస్తే మౌనంగా ఉండకుండా సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించాలి.
బాల్య వివాహం లేని సమాజం.. బాలలపై లైంగిక దోపిడీ లేని ప్రపంచం.. ప్రతి బాలికకు సురక్షితమైన బాల్యం.. ఇదే మన లక్ష్యం కావాలి.
బాల్యాన్ని కాపాడితేనే భవిష్యత్తును కాపాడినట్లవుతుంది. బాలల హక్కులను పరిరక్షించడం మనందరి సామాజిక, మానవీయ బాధ్యత.
బాల్య వివాహ రహిత తెలంగాణ – బాలల హక్కుల పరిరక్షణలో మనందరి సంకల్పం కావాలి!
చందన మారిపల్లి
సభ్యురాలు, తెలంగాణ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ (TGSCPCR)