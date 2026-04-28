హైదరాబాద్లో వడగళ్ల వర్షం.. కాశ్మీర్ లేదా హిల్ స్టేషన్లో ఉన్నామా? (video)
హైదరాబాద్లో వడగళ్ల వర్షం కురిసింది. ముఖ్యంగా శంషాబాద్ నాదర్గుల్ మధ్య ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై ఈ వడగండ్ల వాన అందరినీ ఉత్సాహపరిచింది. సాధారణంగా ఎండలతో ఉండే ఈ ప్రాంతం, ఒక్కసారిగా మంచు దుప్పటి కప్పుకున్నట్టు కనిపించడంతో అటుగా వెళ్తున్న ప్రయాణికులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.
ఓఆర్ఆర్పై కురిసిన ఈ వడగళ్ల వర్షం దృశ్యాలు చూస్తుంటే ఇది హైదరాబాద్ అంటే ఎవరూ నమ్మలేనంతగా ఉన్నాయి. రోడ్డుపై మందపాటి మంచు పొర పేరుకుపోవడంతో చాలా మంది ఇది కాశ్మీర్ లేదా హిమాలయాల్లోని ఏదైనా హిల్ స్టేషన్ ఏమో అని భ్రమపడ్డారు.
వాహనదారులు తమ కార్లను ఆపి, ఈ అరుదైన దృశ్యాలను కెమెరాల్లో బంధించారు. ఈ వీడియోను చూసినవారంతా హైదరాబాద్ హిమాలయాలను తలపిస్తోందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరోవైపు, నగరంలోని గచ్చిబౌలి, మణికొండ, రాజేంద్రనగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా వడగళ్ల వర్షం పడటంతో జనం కేరింతలు కొట్టారు. ఎండల తీవ్రత నుండి ఈ వర్షం ఉపశమనం కలిగించినప్పటికీ, ఒక్కసారిగా వాతావరణంలో వచ్చిన ఈ మార్పు పట్ల వాతావరణ శాఖ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.