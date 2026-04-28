మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026 (11:44 IST)

హైదరాబాద్‌లో వడగళ్ల వర్షం.. కాశ్మీర్ లేదా హిల్ స్టేషన్‌లో ఉన్నామా? (video)

ice rain
హైదరాబాద్‌లో వడగళ్ల వర్షం కురిసింది. ముఖ్యంగా శంషాబాద్ నాదర్‌గుల్ మధ్య ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై ఈ వడగండ్ల వాన అందరినీ ఉత్సాహపరిచింది. సాధారణంగా ఎండలతో ఉండే ఈ ప్రాంతం, ఒక్కసారిగా మంచు దుప్పటి కప్పుకున్నట్టు కనిపించడంతో అటుగా వెళ్తున్న ప్రయాణికులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.
 
ఓఆర్ఆర్‌పై కురిసిన ఈ వడగళ్ల వర్షం దృశ్యాలు చూస్తుంటే ఇది హైదరాబాద్ అంటే ఎవరూ నమ్మలేనంతగా ఉన్నాయి. రోడ్డుపై మందపాటి మంచు పొర పేరుకుపోవడంతో చాలా మంది ఇది కాశ్మీర్ లేదా హిమాలయాల్లోని ఏదైనా హిల్ స్టేషన్ ఏమో అని భ్రమపడ్డారు. 
 
వాహనదారులు తమ కార్లను ఆపి, ఈ అరుదైన దృశ్యాలను కెమెరాల్లో బంధించారు. ఈ వీడియోను చూసినవారంతా హైదరాబాద్ హిమాలయాలను తలపిస్తోందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరోవైపు, నగరంలోని గచ్చిబౌలి, మణికొండ, రాజేంద్రనగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా వడగళ్ల వర్షం పడటంతో జనం కేరింతలు కొట్టారు. ఎండల తీవ్రత నుండి ఈ వర్షం ఉపశమనం కలిగించినప్పటికీ, ఒక్కసారిగా వాతావరణంలో వచ్చిన ఈ మార్పు పట్ల వాతావరణ శాఖ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

Vijay: జన నాయగన్.విజయ్ కు తిరుచెందూర్‌లో అపూర్వ ఆదరణనటుడిగా ప్రారంభమై రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన దళపతి విజయ్, రాజకీయపార్టీ టీవీకే స్థాపించి 2026 ఏప్రిల్ 28న (తెల్లవారుజామున) చెన్నై నుంచి మదురైకు ప్రయాణం చేసి, అక్కడి నుంచి 250 కి.మీ దూరంలో ఉన్న తిరుచెందూర్ అరుల్మిగు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దేవాలయానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ ఆయనకు అపూర్వ ఆదరణ నెలకొంది.

Shruti Haasan: రామ్ చరణ్.. పెద్ది లో శ్రుతిహాసన్ ఐటెంసాంగ్ లుక్ ?రామ్ చరణ్ పెద్ది చిత్రం 2026 జూన్ 25న విడుదల కానుంది. ముందు రోజే ప్రత్యేక ప్రదర్శనలకు యు.ఎస్.లోనూ వేయనున్నట్లు చెర్రి అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో వెల్లడిస్తున్నారు. మరోవైపు రామ్ చరణ్ సరసన పెద్ది లో శ్రుతిహాసన్ ఐటెంసాంగ్ చేస్తున్న విషయం విదితమే. ఇటీవలే సాంగ్ చిత్రీకరణ మొదలైంది. అయితే తాజాగా ఆమె లుక్ లీక్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన శ్రుతి లుక్ బయటకు వచ్చింది.

Faria Abdulla: సత్య’నుంచి ‘పెళ్లి చూపులు వరకు ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం : ఫరియాగాయపడ్డ సింహం లో కొన్ని సీన్స్‌ను రీక్రియేట్ చేశాం. అవన్నీ చాలా హిలేరియస్‌గా ఉంటాయి. దుల్కర్ గారితో ఫుల్ లెంగ్త్ సినిమా చేయాలని ఉంది. అలాగే నా దర్శకత్వంలో ఓ సినిమాను వచ్చే ఏడాది ప్లాన్ చేస్తున్నాను. కొన్ని కథలు కూడా రాస్తున్నాను అని హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా తెలిపారు.

కింగ్ నాగార్జున సరసన మళ్లీ కలిసి నటించబోతున్న టబుప్రముఖ నటి టబు మళ్లీ తెరపైకి రానుంది. కింగ్ నాగార్జున సరసన టబు నటించబోతోంది. కింగ్ 100 సెట్స్‌లో ఆమె జాయిన్ అయ్యింది. 1990లలో చిరస్మరణీయమైన హిట్‌లను అందించిన ఈ ఐకానిక్ జోడీ, ఈ మైలురాయి ప్రాజెక్ట్‌లో మరోసారి తెరను పంచుకోబోతున్నారు. నాగార్జున 100వ చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న టబు, తన షూటింగ్ ప్రారంభం గురించి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ప్రకటించారు. ఆమె పోస్ట్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

పాప్ ఐకన్ మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ మైఖేల్ చిత్రానికి కాసుల వర్షం, వారంలోనే రూ. 2 వేల కోట్లుపాప్ ఐకన్ మైఖేల్ జాక్సన్ గురించి తెలియనివారు వుండరు. పాప్ ప్రపంచానికి రారాజైన మేఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ చిత్రాన్ని ఆయన మేనల్లుడు జాఫర్ జాక్సన్ హీరోగా నటించిన చిత్రానికి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. తొలివారంలోనే సుమారు రూ. 2000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టినట్లు సమాచారం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రానికి మంచి స్పందన రావడంపై ఆ చిత్ర దర్శకనిర్మాతలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఓ బయోపిక్ చిత్రం రికార్డు వసూళ్లను రాబట్టడం ఇదే ప్రధమంగా చెబుతున్నారు.

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్హైదరాబాద్: స్విస్ వాచ్ బ్రాండ్ లాంజీన్స్, హైదరాబాద్‌లోని ఇనార్బిట్ మాల్‌లో ఈరోజు తమ రెండవ బొటిక్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ బొటిక్‌లను లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్ ప్రారంభించారు. అనంతరం, ఆమె జూబ్లీ హిల్స్‌లోని బొటిక్‌ను సందర్శించి, కొంతమంది ఎంపిక చేసిన కస్టమర్లతో ముచ్చటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త లాంజీన్స్ ప్రైమాలూనా కలెక్షన్‌ను ప్రదర్శించడానికి ఇనార్బిట్ మాల్ లోని ఆట్రియం వద్ద ఒక ఫ్యాషన్ షోను నిర్వహించారు. సారా అలీ ఖాన్ తన సహజమైన ఆకర్షణ, హుందాతనంతో, ఈ కలెక్షన్‌లోని తనకు ఇష్టమైన ప్రైమాలూనా మోడల్‌ను ధరించి స్టైల్‌గా ర్యాంప్‌పై నడిచారు.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం (ఏప్రిల్ 25) సందర్భంగా, సీజనల్ కేసులు ప్రజారోగ్యానికి ముప్పుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే మలేరియాను ముందుగా గుర్తించకపోతే తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరికీ తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చని హైదరాబాద్ వైద్యులు హెచ్చరించారు. గర్భధారణ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల మలేరియా బారిన పడే అవకాశం పెరుగుతుందని, కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.
