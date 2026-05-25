హైదరాబాద్కు నోరూరించే ఊట: బాపట్ల కోడి వేపుడు, నెల్లూరు చేపల వేపుడు
హైదరాబాద్: 2016 నుంచి బెంగళూరులో ప్రాంతీయ వంటకాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచిన ఊట రెస్టారెంట్, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోని హైటెక్ సిటీలో ప్రారంభమైంది. టోటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ హాస్పిటాలిటీ నిర్వహిస్తున్న ఈ రెస్టారెంట్కు షిబానీ+కమల్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అద్భుతమైన ఇంటీరియర్ డిజైన్ అందించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల ఆహార సంస్కృతి, పాకశాస్త్ర సంప్రదాయాలకు ఈ ఊట హైదరాబాద్ ఒక అచ్చమైన ప్రతిబింబం. ఈ రెండు రాష్ట్రాల ఇళ్లలోని వంటగదులు, స్థానిక వర్గాల కథల ఆధారంగా, సంప్రదాయాలకు పెద్దపీట వేస్తూ, అత్యంత ప్రామాణికంగా దీనిని తీర్చిదిద్దారు.
స్థానిక దినుసులు, తరతరాలుగా వస్తున్న వంట పద్ధతులను ఊటలోని ప్రతి వంటకం గుర్తుచేస్తుంది. హైదరాబాద్ మెనూను సిద్ధం చేయడానికి, ఊట వంటల బృందం 2 ఏళ్ల పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా 3,637 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది. స్థానిక వర్గాలు, చిన్న చిన్న హోటళ్లు, బార్లు, ఆహార చరిత్రకారులతో కలిసి పనిచేస్తూ 500కు పైగా వంటకాలను వారు స్వయంగా వండి నేర్చుకున్నారు. దీని ఫలితం కేవలం ఒక మెనూ మాత్రమే కాదు.. దక్కన్ ప్రాంతపు అద్భుతమైన ఆహార ప్రయాణం. నిత్యం ఇంట్లో వండుకునే భోజనం, పండుగ నాటి ప్రత్యేకతలు, మరుగున పడిపోయిన పాతకాలపు వంటకాలన్నీ ఇక్కడ ఒకే టేబుల్పైకి వస్తాయి.
హైదరాబాద్ నిజాం వంటశాలల నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన వంటకాల దగ్గర్నుంచి.. కోస్తా, రాయలసీమ, తెలంగాణల ప్రత్యేక వంటకాల వరకు ఈ మెనూలో విభిన్న రుచులున్నాయి. స్టార్టర్స్లో నిజాం వంటకాలైన షికంపురి కబాబ్స్తో పాటు స్ట్రీట్ ఫుడ్ తరహాలో ఉండే నెల్లూరు చేపల వేపుడు, బాపట్ల కోడి వేపుడు నోరూరిస్తాయి. మెయిన్ కోర్సులో హలీమ్-ఏ-ఖాస్, ముద్దపప్పు-పచ్చిపులుసు, నాటు కోడి పులుసు, పీతల ఇగురు లాంటి అద్భుతమైన వంటకాలున్నాయి. వంటకాల అసలు రుచి చెడిపోకుండా, అనవసర ఆడంబరాలకు పోకుండా ఎంతో జాగ్రత్తగా వీటిని వండుతారు. మచిలీపట్నంకు చెందిన బందర్ హల్వా, ఆత్రేయపురం పూతరేకులు వంటి డెజర్ట్లు మన ప్రాంతీయ వారసత్వాన్ని గుర్తుచేస్తాయి.
ఆహారం తరహాలోనే ఇక్కడి పానీయాలు సైతం పూర్తి స్థానికతను సంతరించుకున్నాయి. గుంటూరు ఎండుమిర్చితో తయారు చేసిన బోర్బన్ ఆధారిత గుంటూరు ఓల్డ్ ఫ్యాషన్డ్, తెలంగాణ ప్రసిద్ధ ఆకుకూర గోంగూర ఆధారంగా చేసే గోంగూర హైబాల్, నిజాం డెజర్ట్ స్ఫూర్తితో రూపొందించిన ఖుబానీ కీ మెహ్ఫిల్ వంటి ఎక్స్క్లూజివ్ కాక్టెయిల్స్ ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణ.
టోటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ హాస్పిటాలిటీ వ్యవస్థాపకుడు కమల్ సాగర్ ఈ ప్రారంభోత్సవం గురించి మాట్లాడుతూ.. స్థానిక వంటకాలు, ప్రాంతీయ పాకశాస్త్ర వారసత్వాన్ని అందరికీ పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే 'ఊట'ను ప్రారంభించాం. కర్ణాటక తర్వాత, తెలుగు రాష్ట్రాల ఆహార సంస్కృతులను అన్వేషించడం మాకు ఎంతో ఉత్సాహాన్నిచ్చింది. భౌగోళిక, చారిత్రక, సాంస్కృతిక పరిస్థితుల ఆధారంగా రూపుదిద్దుకున్న అత్యంత లోతైన ఆహార సంప్రదాయాలు ఈ ప్రాంతం సొంతం. ఆ వారసత్వాన్ని గౌరవించే ప్రయత్నమే ఈ ఊట హైదరాబాద్ అని వివరించారు.
ఊట హైదరాబాద్ జనరల్ మేనేజర్ అక్షయ్ పుల్జాల్ మాట్లాడుతూ.. ఈ రెస్టారెంట్ వెనుక ఉన్న లోతైన పరిశోధనే ఊట హైదరాబాద్ను ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుంది. ఆంధ్ర కోస్తా తీరం నుంచి హైదరాబాద్ పాతబస్తీ వీధులు, రాయలసీమ పల్లెల వరకు.. ఇక్కడి ప్రతి వంటకం ఒక అనుభూతిని పంచుతుంది. ఎంతో ఓపికతో సాగిన మా అన్వేషణకు ప్రతిరూపం ఈ ప్రదేశం. హైదరాబాద్ ప్రజలు తాము అమితంగా ఇష్టపడే అచ్చమైన రుచులను ఇక్కడ తిరిగి ఆస్వాదిస్తారని ఆశిస్తున్నాము అని పేర్కొన్నారు.
ఊట హైదరాబాద్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. ఆహ్లాదకరమైన చెక్క అలంకరణ, సహజంగా కనిపించే ఇటుకల నిర్మాణం, ఇత్తడి కళాకృతులు, కాలక్రమేణా మారిన ఇళ్ల ఆకృతులను తలపించే సున్నితమైన వంపులతో ఈ ప్రదేశం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆహారానికి, ఆ వంటకాల వెనుక ఉన్న కథలకే అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఉండేలా లోపలి అలంకరణను ఎంతో ప్రశాంతంగా, సౌకర్యవంతంగా తీర్చిదిద్దారు.
టోటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ హాస్పిటాలిటీ గురించి:
ఈ సంస్థ ఆహారం, సంగీతం, డిజైన్ను ఒకే అనుభూతిగా మారుస్తుంది. వీరి 'విండ్మిల్స్ క్రాఫ్ట్వర్క్స్'లో లైవ్ జాజ్ సంగీతం, క్రాఫ్ట్ బీర్తో పాటు ప్రత్యేకమైన గ్లోబల్ మెనూ లభిస్తుంది. ఇక ఊట అనేది ప్రామాణికమైన, సంప్రదాయ భారతీయ స్థానిక వంటకాలను ఆస్వాదించేందుకు ఒక అద్భుతమైన వేదిక.
