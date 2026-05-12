మంగళవారం, 12 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 12 మే 2026 (08:52 IST)

రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు.. తెలంగాణలో ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ

రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 40డిగ్రీల పైన కొనసాగే అవకాశం ఉండటంతో, పాదరసం 44 డిగ్రీల  మార్కును తాకే వీలున్నందున, పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్‌లు జారీ చేయబడ్డాయి. 
 
ఆదివారం నాడు రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నిజామాబాద్‌లో 44.1 డిగ్రీలుగా నమోదైంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ఆదిలాబాద్, కామారెడ్డి 43.4 డిగ్రీలుగా ఉష్ణోగ్రతతో నిలిచాయి. హైదరాబాద్ నగరంలో ఖైరతాబాద్ వద్ద గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 42.1 డిగ్రీలుగా నమోదవ్వగా, నగర సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీలుగా ఉంది. 
 
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ), తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రణాళిక సంఘం (టీజీడీపీఎస్) హెచ్చరికల ప్రకారం.. ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల, మంచిర్యాల వంటి పలు జిల్లాలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 41 డిగ్రీల నుండి 44 డిగ్రీలకు మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. 
 
టీజీడీపీఎస్ సూచనల ప్రకారం, రాబోయే రెండు రోజుల పాటు నిజామాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల, ఆదిలాబాద్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 43డిగ్రీల కంటే పైనే కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఇదే సమయంలో హైదరాబాద్‌లో ఉష్ణోగ్రతలు 38.7 డిగ్రీల నుండి 39.7 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
 
మలక్‌పేట, జూబ్లీహిల్స్‌లో 42 డిగ్రీలు, మెహిదీపట్నం, అంబర్‌పేటలో 41.8 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. సికింద్రాబాద్‌లో ఉష్ణోగ్రత 41.4°Cకి చేరింది. మధ్యాహ్న వేళల్లో ఎండలో ఎక్కువ సేపు గడపవద్దని, అలాగే వడదెబ్బ వంటి వేడి సంబంధిత అనారోగ్యాల పట్ల తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ ప్రజలకు సూచించింది.

