బక్రీద్ పండుగ - ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం పరీక్షల రీ-షెడ్యూల్
బక్రీద్ పండుగ దృష్ట్యా, మే 28న జరగాల్సిన డిగ్రీ పరీక్షల తేదీలను ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం మార్చనుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సెలవుల మేరకు, బక్రీద్ పండుగను దృష్టిలో ఉంచుకుని మే 27న విశ్వవిద్యాలయం ఎటువంటి పరీక్షలను షెడ్యూల్ చేయలేదని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ కుమార్ మొలుగురామ్ సోమవారం స్పష్టం చేశారు.
అయితే, బక్రీద్ తేదీలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో ఆ పరీక్షల తేదీలను తదనుగుణంగా మార్చడం జరుగుతుందని ఆయన ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. తదుపరి సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అధికారిక ఓయూ వెబ్సైట్లో పొందుపరచబడుతుందని ఉపకులపతి పేర్కొన్నారు.
మే 28న ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించనున్న బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ డిగ్రీ పరీక్షల తేదీ బక్రీద్ పండుగతో ఏకీభవిస్తున్నందున, ఆ పరీక్షలను వాయిదా వేయాలని ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్-ఎ-ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ (ఏఐఎంఐఏం) అధ్యక్షుడు అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డిని, ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణ రావును కోరిన ఒక రోజు తర్వాత ఉపకులపతి ఈ ప్రకటన చేశారు.
పండుగ రోజున ప్రస్తుతం ఈ క్రింది పరీక్షలు షెడ్యూల్ చేయబడ్డాయి. బీకామ్ 4వ సెమిస్టర్ – బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్, బీకామ్ 6వ సెమిస్టర్ – అకౌంటింగ్ స్టాండర్స్ అండ్ కార్పొరేట్ గవర్నన్స్, బీఎస్సీ హానర్స్ 4వ సెమిస్టర్ – కంప్యూటర్ సైన్స్ (బిగ్ డేటా), బీఎస్సీ హానర్స్ 6వ సెమిస్టర్ - అప్టిమిజేషన్ టెక్నిక్స్, బీఎస్సీ బయోమెడికల్ సైన్స్ 4వ సెమిస్టర్, బీఏ (సీబీసీఎస్) 6వ సెమిస్టర్ – మాథమెటిక్స్, బీఎస్డబ్ల్యూ (సీబీసీఎస్) 4వ సెమిస్టర్ – సోషల్ వర్క్ మెథడాలజీ 3," అని హైదరాబాద్ ఎంపీ ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.
ఈద్ పండుగ రోజున పరీక్షలు నిర్వహించడం వల్ల విద్యార్థులు ఇబ్బందులకు గురవుతారని ఒవైసీ పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటన నేపథ్యంలో, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తన సెలవుల జాబితాను అధికారికంగా సవరించి, మే 28ని ప్రభుత్వ సెలవు దినంగా ప్రకటించనుంది. జిల్-హిజ్జా మాసం ప్రారంభం వార్షిక హజ్ యాత్ర ఆరంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఇస్లాంలో రెండవ అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగ అయిన బక్రీద్తో ఈ యాత్ర ముగుస్తుంది.
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం 'సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ప్రముఖ గేయ రచయిత జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం లలిత. ఈ సినిమాను కాస్మిక్ పవర్ క్రియేట్స్ LLP బ్యానర్పై పి. సుధీర్ రాజు, డి. వైష్ణవి నేహా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో నందిని హీరోయిన్గా, అభిలాష్ పీలా, అఖిల్ వివాన్ హీరోలుగా పరిచయమవు తున్నారు. "లలిత" చిత్రానికి సంగీతాన్ని మ్యూజికల్ డ్యుయో మణి, నాగరాజు అందిస్తున్నారు. నాగరాజు ప్రముఖ వేణువాదకుడు కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కళారత్న, వేణుగాన విశారద" పురస్కారాలు అందుకోవడం విశేషం.
'రా కింగ్' మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్.
టాలీవుడ్ నటి శ్రీలీల భారత క్రికెట్ జట్టు క్రికెటర్ తిలక్ వర్మతో రిలేషన్లో ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే, ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని శ్రీలీల సన్నిహిత వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. పైగా, వీరిద్దరూ ఇంతవరకు కలుసుకోలేదని వివరణ ఇస్తున్నాయి. అలాగే, శ్రీలీల తల్లి డాక్టర్ సరస్వతి కూడా ఈ వార్తలను కొట్టిపారేశారు. ఈ పుకార్లలో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు.