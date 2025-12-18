Panchayat Elections: తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు.. రూ.12వేల కోట్ల ఖర్చు
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి మొత్తం వ్యయంపైకి మళ్లింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రూ. 11,000 కోట్ల నుంచి రూ.12,000 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేసినట్లు మీడియా నివేదికలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ స్థాయిలో జరిగిన ఖర్చు పరిశీలకులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
రాజకీయ పార్టీలు ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మక పోరుగా భావించాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రిజర్వ్ చేసిన గ్రామాలను మినహాయించి, మిగిలిన చోట్ల అభ్యర్థులు విపరీతంగా ఖర్చు చేశారు. కొన్ని గ్రామాల్లో, ఒకే పంచాయతీకి ఎన్నికల ఖర్చు రూ. 1 కోటి వరకు చేరినట్లు సమాచారం.
బీసీ అభ్యర్థులు, ఇతర కులాల అభ్యర్థులు ఉన్న గ్రామాల్లో, ఒక్కో ఓటుకు రూ. 3000 నుండి రూ. 5000 వరకు ఖర్చు చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ప్రచార సమయంలో మద్యం ఏరులై పారింది. ఓటర్లను ఆకర్షించడానికి పోలింగ్ బూత్లను అలంకరించారు. సెల్ఫీ బూత్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
రియల్ ఎస్టేట్, ఇసుక మరియు గ్రానైట్ వనరులు ఉన్న గ్రామాలలో ఖర్చు అత్యధికంగా జరిగింది. ఈ ఏడాది పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గత ఎన్నికల కంటే దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఖర్చు జరిగిందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అభ్యర్థులు భూములను కూడా అమ్ముకున్నారు.
కేవలం 14 రోజుల్లోనే మద్యంపై సుమారు రూ. 2000 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. నగరాలకు సమీపంలో ఉన్న పంచాయతీలలో కూడా భారీగా ఖర్చు జరిగింది. ఈ ఖర్చులను ఎమ్మెల్యే లేదా ఎంపీ ఎన్నికల్లో జరిగే ఖర్చులతో నిపుణులు పోలుస్తున్నారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థులతో పాటు, స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేశారు.
మూడు దశల్లోనూ డబ్బు ప్రవాహం ఇంత తీవ్రంగా ఉంది, ఓడిపోయిన కొందరు అభ్యర్థులు ఇప్పుడు ఓటర్ల ఇళ్లకు వెళ్లి డబ్బు తిరిగి ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు ఎన్నికల సమయంలో జరిగిన విపరీతమైన ఖర్చును చెబుతున్నాయి. భవిష్యత్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో ఎన్నికల వ్యయాన్ని నియంత్రించడానికి కఠినమైన పర్యవేక్షణ మరియు బలమైన చర్యలు అవసరమని వారు చెప్తున్నారు.